Мигранты из Кыргызстана востребованы в строительстве и ЖКХ Москвы

Мигранты из Кыргызстана востребованы в строительстве и ЖКХ Москвы

В Москве остается высоким спрос на работников, в том числе иностранных, в таких сферах, как строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. В последнем случае эта востребованность усилилась в связи с обильными снегопадами, обрушившимися на столицу, рассказали в Координационном совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области.

По словам председателя этого совета Раимкула Аттокурова, в обеих сферах традиционно занято немало трудовых мигрантов и из Кыргызстана. Правда, в минувшие месяцы часть их, как и граждан ряда других стран, в связи с пандемией покинула Москву. Это стало одной из причин возникновения дефицита рабочих рук в данных отраслях. В результате под угрозой срыва оказываются графики возведения тех или иных объектов, с большой нагрузкой приходится работать предприятиям ЖКХ.

Помочь решению проблемы стараются, по мере сил и возможностей, и в кыргызской диаспоре.

"На наш Координационный совет выходят представители строительных компаний с просьбой оказать содействие в пополнении нашими соотечественниками строительных бригад. Обращаются к нам по аналогичному поводу и из государственного бюджетного учреждения "Жилищник", в обязанности которого, помимо управления домами, входят их содержание и ремонт, благоустройство дворовых, прилегающих территорий, дорог общего пользования. Мы соответственно доводим такую информацию до наших трудовых мигрантов, даем адреса, телефоны учреждений, с которыми нужно связаться, консультируем по вопросам трудоустройства", - говорит Раимкул Аттокуров.

"В сфере ЖКХ, особенно в нынешнюю снежную зиму, очень нужны дворники, - продолжает он. - . И в "Жилищнике", как нам сообщают, особенно заинтересованы в семейных парах мигрантов, готовы обеспечить бесплатным жильем. Надлежащие условия труда и его оплаты обещают и на некоторых стройках. В общем, предложения есть, однако возможности для удовлетворения спроса ограничены. И связаны с затруднениями, все еще имеющими место, с въездом в Россию".



Источник: vb.kg