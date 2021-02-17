В Узгенском районе школьник увел в поле и убил 3-летнего мальчика за то, что тот его обматерил

В милиции сначала полагали, что ребенка сбила машина
В Узгенском районе подросток убил 3-летнего мальчика за то, что тот обматерил его. Об этом Vesti.kg сообщили в УВД Ошской области.
- В правоохранительные органы поступило заявление о том, что в больницу привезли мертвого ребенка с многочисленными травмами, - пояснили в милиции. - Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье 297 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств») УК КР. Досудебное производство началось с показаний очевидцев, которые рассказали, что мальчика сбил неизвестный автомобиль, а водитель, выбросив тело мальчика в поле, скрылся с места ДТП.
Позже выяснилось, что 17 января 2021 года примерно в 09:00 часов житель села Кара-Дарья, 15-летний М.А., отвел 3-х летнего мальчика Ш.Ф. в поле, которое находится в северной части того же села.
- Подросток ударил кулаком по лицу ребенка, а после, воспользовавшись моментом потери сознания мальчика, ударил его камнем по голове и выбросил тело среди камышей, - рассказали подробности в УВД Ошской области. - Сам подросток скрылся с места преступления. Кроме того, в присутствии адвоката и законного представителя подозреваемого была проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он дал полный отчет о совершенном им преступлении. Причину убийства объяснил тем, что погибший обозвал его нецензурными словами. Разозлившись, он пошел на такой шаг. Подозреваемый является учеником 9 класса одной из школ Узгена, у него есть родители. Подозреваемый в убийстве самый старший в семье из троих детей. Условия проживания средние.
15 февраля 2021 года дело было переквалифицировано на ст. 130 ч.2 п.9 («Убийство») УК КР. Задержанный М.А выдворен в изолятор временного содержания Узгенского РОВД на основании ст. 98 УПК КР.
В настоящее время ведутся дальнейшие следственные действия.
Источник: vesti.kg
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