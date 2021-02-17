МВД получило средства для изъятия следов с мест происшествияМВД получило средства для изъятия следов с мест происшествия

МВД получило средства для изъятия следов с мест происшествия
Представители ОБСЕ подарили кыргызстанским милиционерам цифровые камеры и спецсредства
Сегодня, 17 февраля, представители Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке передали в дар оперативно-криминалистическому центру МВД цифровые камеры, специальные материалы и средства для изъятия следов с мест происшествия.
В мероприятии приняли участие начальник ОКЦ МВД Канат Иманалиев, начальник Управления правового обеспечения и международного сотрудничества МВД Нурбек Жангабылов, руководитель военно-политического департамента Программного Офиса ОБСЕ в Бишкеке Александр Елисеев, советник по полицейским вопросам Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Сергей Сизов.
Глава ОКЦ ознакомил представителей ОБСЕ с деятельностью криминалистического центра, рассказал о работе экспертов, проводимых исследованиях. Кроме того, отметил важность поддержки Программного офиса ОБСЕ в укреплении технического потенциала ОКЦ.
«Позвольте выразить признательность Программному Офису ОБСЕ в Бишкеке за вклад в борьбу с преступностью в Кыргызской Республике. Взаимное партнерство МВД КР и Программного Офиса ОБСЕ продолжается уже много лет.
Преступники используют все более современные и изощренные методы и средства совершения преступлений. В связи с этим мы уделяем большое внимание укреплению материально-технического обеспечения. Переданные вами специальные средства станут эффективным инструментом в криминалистических исследованиях» - сказал Канат Иманалиев.
В свою очередь, Александр Елисеев акцентировал внимание на значимости деятельности экспертов-криминалистов в раскрытии преступлений.
«Мы понимаем роль криминалистических подразделений в обеспечении правопорядка, их важность и ценность проводимых экспертиз. Мы рады, что можем оказать содействие в борьбе с преступностью в Кыргызстане, и в силу своих возможностей продолжим оказывать помощь и дальше. Несмотря на все трудности, которые были пережиты в 2020 году, наша совместная работа не прекращается, а лишь набирает обороты» - подчеркнул Елисеев.
Сотрудники оперативно-криминалистических подразделений ОВД проводят дактилоскопические, трасологические, баллистические, почерковедческие экспертизы, технико-криминалистическую экспертизу документов, экспертизы наркотических веществ, психотропных средств и прекурсоров. В 2020 году ими проведено 4504 экспертизы: дактилоскопические - 2345, трасологические - 134, баллистические - 704, почерковедческие - 263, холодного оружия - 341, технико-криминалистическая экспертиза документов - 191, экспертиза наркотических веществ, психотропных средств и прекурсоров - 521, взрывотехническая экспертиза - 5. Также проведено 923 исследования. Установлены личности 212 неопознанных трупов.
Идентифицированы следы рук, изъятые со 191 места происшествия.
Пресс-служба МВД
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