МВД получило средства для изъятия следов с мест происшествияМВД получило средства для изъятия следов с мест происшествия

МВД получило средства для изъятия следов с мест происшествия

Представители ОБСЕ подарили кыргызстанским милиционерам цифровые камеры и спецсредства

Сегодня, 17 февраля, представители Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке передали в дар оперативно-криминалистическому центру МВД цифровые камеры, специальные материалы и средства для изъятия следов с мест происшествия.

В мероприятии приняли участие начальник ОКЦ МВД Канат Иманалиев, начальник Управления правового обеспечения и международного сотрудничества МВД Нурбек Жангабылов, руководитель военно-политического департамента Программного Офиса ОБСЕ в Бишкеке Александр Елисеев, советник по полицейским вопросам Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Сергей Сизов.

Глава ОКЦ ознакомил представителей ОБСЕ с деятельностью криминалистического центра, рассказал о работе экспертов, проводимых исследованиях. Кроме того, отметил важность поддержки Программного офиса ОБСЕ в укреплении технического потенциала ОКЦ.

«Позвольте выразить признательность Программному Офису ОБСЕ в Бишкеке за вклад в борьбу с преступностью в Кыргызской Республике. Взаимное партнерство МВД КР и Программного Офиса ОБСЕ продолжается уже много лет.

Преступники используют все более современные и изощренные методы и средства совершения преступлений. В связи с этим мы уделяем большое внимание укреплению материально-технического обеспечения. Переданные вами специальные средства станут эффективным инструментом в криминалистических исследованиях» - сказал Канат Иманалиев.

В свою очередь, Александр Елисеев акцентировал внимание на значимости деятельности экспертов-криминалистов в раскрытии преступлений.

«Мы понимаем роль криминалистических подразделений в обеспечении правопорядка, их важность и ценность проводимых экспертиз. Мы рады, что можем оказать содействие в борьбе с преступностью в Кыргызстане, и в силу своих возможностей продолжим оказывать помощь и дальше. Несмотря на все трудности, которые были пережиты в 2020 году, наша совместная работа не прекращается, а лишь набирает обороты» - подчеркнул Елисеев.

Сотрудники оперативно-криминалистических подразделений ОВД проводят дактилоскопические, трасологические, баллистические, почерковедческие экспертизы, технико-криминалистическую экспертизу документов, экспертизы наркотических веществ, психотропных средств и прекурсоров. В 2020 году ими проведено 4504 экспертизы: дактилоскопические - 2345, трасологические - 134, баллистические - 704, почерковедческие - 263, холодного оружия - 341, технико-криминалистическая экспертиза документов - 191, экспертиза наркотических веществ, психотропных средств и прекурсоров - 521, взрывотехническая экспертиза - 5. Также проведено 923 исследования. Установлены личности 212 неопознанных трупов.

Идентифицированы следы рук, изъятые со 191 места происшествия.

Пресс-служба МВД