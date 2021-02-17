Жогорку Кенеш начал рассматривать новый проект Конституции

Жогорку Кенеш начал рассматривать новый проект Конституции.

Ранее группа депутатов инициировали проект нового Основного закона. Для общественных обсуждений было создано конституционное совещание, состоящее из числа юристов, ученых, представителей других сфер и общественности. Члены конституционного совещания рассматривали новый проект более двух месяцев, после вернули в Жогорку Кенеш.

Основным отличием в новом проекте Конституции предлагается перейти на президентскую форму правления. Также предлагается сократить число депутатов со 120 до 90.

проект новой Конституции КР

Источник: Кабар