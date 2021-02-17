Жогорку Кенеш начал рассматривать новый проект Конституции.
Ранее группа депутатов инициировали проект нового Основного закона. Для общественных обсуждений было создано конституционное совещание, состоящее из числа юристов, ученых, представителей других сфер и общественности. Члены конституционного совещания рассматривали новый проект более двух месяцев, после вернули в Жогорку Кенеш.
Основным отличием в новом проекте Конституции предлагается перейти на президентскую форму правления. Также предлагается сократить число депутатов со 120 до 90.
проект новой Конституции КР
Источник: Кабар
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