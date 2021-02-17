(Фото) Мэрия Бишкека просит велосипедистов и роллеров не кататься на лестничных площадках

Мэрия Бишкека просит велосипедистов и роллеров не кататься на лестничных площадках
Мэрия Бишкека просит велоссипедистов и роллеров не кататься на лестничных площадках, мемориальных комплексах, а также фонтанах, облицованных гранитной плитой.
«Плиты ломаются, сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» восстанавливают их каждый день», - говорится в сообщении.
Мэрия Бишкека просит бережно относиться к муниципальному имуществу, городу, ведь на восстановление затрачиваются дополнительные средства и человеческие ресурсы.
Источник: Кабар
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