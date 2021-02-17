СМИ: Райымбек Матраимов женит сына на дочери Хабибуллы Абдукадыра

Райымбек Матраимов женит сына на дочери Хабибуллы Абдукадыра
Экс-заместитель председателя Государственной таможенной службы женит сына на дочери узбекского бизнесмена Хабибуллы Абдукадыра. Об этом сообщает reporter.kg со ссылкой на собственные источники.
"По некоторым данным, свадьба пройдет в Казахстане в городе Алматы, сейчас идет подготовка к праздничному торжеству. Сын бывшего госслужащего Бакай Матраимов посещал дорогую частную школу в Лондоне", - сообщает агентство.
Хабибулла Абдукадыров узбекский бизнесмен, который перевозил товары из Китая в Узбекистан через Кыргызстан.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!