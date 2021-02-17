СМИ: Райымбек Матраимов женит сына на дочери Хабибуллы Абдукадыра

Райымбек Матраимов женит сына на дочери Хабибуллы Абдукадыра

Экс-заместитель председателя Государственной таможенной службы женит сына на дочери узбекского бизнесмена Хабибуллы Абдукадыра. Об этом сообщает reporter.kg со ссылкой на собственные источники.

"По некоторым данным, свадьба пройдет в Казахстане в городе Алматы, сейчас идет подготовка к праздничному торжеству. Сын бывшего госслужащего Бакай Матраимов посещал дорогую частную школу в Лондоне", - сообщает агентство.

Хабибулла Абдукадыров узбекский бизнесмен, который перевозил товары из Китая в Узбекистан через Кыргызстан.

Источник: vb.kg