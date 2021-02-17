Подростка, подозреваемого в убийстве школьника в Оше, водворили в СИЗО на месяц

Под стражу взяты еще двое участников драки
Подросток, обвиняемый в убийстве школьника, водворен в СИЗО-5 на месяц. Об этом Vesti.kg сообщили в УВД Оша.
Кроме того, в милиции отметили, что двое несовершеннолетних, которые также были на месте преступления, тоже находятся под стражей.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что в Оше подростки напали с ножом на группу школьников. В результате ножевых ранений один мальчик умер, еще одного пострадавшего прооперировали. Он получает лечение.
Источник: vesti.kg
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