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Подростка, подозреваемого в убийстве школьника в Оше, водворили в СИЗО на месяц

Под стражу взяты еще двое участников драки

Подросток, обвиняемый в убийстве школьника, водворен в СИЗО-5 на месяц. Об этом Vesti.kg сообщили в УВД Оша.

Кроме того, в милиции отметили, что двое несовершеннолетних, которые также были на месте преступления, тоже находятся под стражей.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что в Оше подростки напали с ножом на группу школьников. В результате ножевых ранений один мальчик умер, еще одного пострадавшего прооперировали. Он получает лечение.

Источник: vesti.kg

           

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