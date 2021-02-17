Экс-депутат: Народу дали выбрать президента и форму правления

Экс-депутат: Народу дали выбрать президента и форму правления

На прошедшем в январе референдуме кыргызстанцы большинством голосов выбрали президентскую форму правления. 6 февраля на сайте Жогорку Кенеша был опубликован новый проект Конституции. Основной закон разрабатывался с осени прошлого года конституционным совещанием.

Экс-депутат Жогорку Кенеша Бегалы Наргозуев комментируя агентству «Кабар» текущую политическую ситуацию в стране, выразил мнение, что после октябрьского переворота, народ Кыргызстан впервые сделал свой осознанный выбор. По его словам, Кыргызстан на протяжении 30 лет находится в постоянном поиске путей сбалансированного развития.

«Народ постоянно в поиске эффективной системы госуправления и путей развития государства. На этом пути мы пережили 3 революции. В 2010 году после очередной революции, тогдашняя оппозиция сочла верным идти по пути парламентаризма. В течение 10 лет мы строили парламентаризм. Но ожидания не оправдались, что в конечном итоге привело к третьей революции в октябре прошлого года. После известных октябрьских событий народу дали выбор – избрать нового президента и форму правления. Народ сделал свой выбор», - сказал он.

Далее Наргозуев отметил, что новая Конституция с президентской формой правления, помимо больших полномочий у президента, также возлагает на президента полную ответственность.

«У нас впервые в Конституции указано, что президент несет ответственность за правительство. Точнее он его формирует с согласия парламента, ведет назначения и полностью осуществляет политику. Это говорит о том, что мы отойдем от привычки сваливания всех бед на правительство. Как вы помните, у нас каждый год менялось правительство ввиду его некачественной работы. То есть все проблемы аккуратно навешивались на правительство и на премьера, а далее премьера просто меняли, в конечном итоге никто, по сути, не нес серьезной ответственности за происходящее. Теперь же, за все отвечает лично президент и несет персональную ответственность. Все эти перемены гораздо упростили систему управления страной», - заключил Наргозуев.

Источник: ИАЦ «Кабар»