Депутат ЖК возмутился, что в Баткенской области всего 7 сотрудников МВД борются с оборотом наркотиков
В Баткенской области работают всего 7 сотрудников МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Максат Сабиров.
Он возмутился, что всего по стране в борьбе с незаконным оборотом наркотиков задействовано 160 человек, у которых зарплата 25 тыс. сомов.
Депутат предложил увеличить сотрудников и пересмотреть заработную плату.
«Как может бороться с оборотом наркотиков сотрудник, у которого зарплата 25 тыс. сомов», - сказал он.
Также парламентарий возмутился, что в Баткенской области всего 7 сотрудников задействованы в борьбе с оборотом наркотиков, а в Бишкеке - 35.
«Все знают, что все идет через Баткен. Тоннами заходят наркотики, идет транзит гашиша. Как мы можем каннабис контролировать, если даже героин проконтролировать не можем», - возмутился он.
Источник: Кабар
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