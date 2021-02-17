Депутат ЖК возмутился, что в Баткенской области всего 7 сотрудников МВД борются с оборотом наркотиков

Депутат ЖК возмутился, что в Баткенской области всего 7 сотрудников МВД борются с оборотом наркотиков

В Баткенской области работают всего 7 сотрудников МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Максат Сабиров.

Он возмутился, что всего по стране в борьбе с незаконным оборотом наркотиков задействовано 160 человек, у которых зарплата 25 тыс. сомов.

Депутат предложил увеличить сотрудников и пересмотреть заработную плату.

«Как может бороться с оборотом наркотиков сотрудник, у которого зарплата 25 тыс. сомов», - сказал он.

Также парламентарий возмутился, что в Баткенской области всего 7 сотрудников задействованы в борьбе с оборотом наркотиков, а в Бишкеке - 35.

«Все знают, что все идет через Баткен. Тоннами заходят наркотики, идет транзит гашиша. Как мы можем каннабис контролировать, если даже героин проконтролировать не можем», - возмутился он.

Источник: Кабар