(Фото) ГКНБ показал богатства кримавторитета Дженго

ГКНБ показал богатства кримавторитета Дженго
По данным чекистов, влиятельный член ОПГ имеет 19 автомобилей, 15 объектов недвижимости, 35 земельных участков и др.
ГКНБ в рамках борьбы с организованной преступностью, направленной на выявление и пресечение каналов финансирования и механизмов легализации денежных средств, добытых преступным путем, в отношении задержанного кримавторитета Кадыра Досонова, известного по кличке Дженго, начато досудебное производство, зарегистрированное в АИС ЕРПП по статье 215 ч.3 (Легализация (отмывание) преступных доходов) УК КР.
Установлено, что неоднократно судимый Досонов, ранее никогда и нигде не работавший и не занимающийся предпринимательской деятельностью, имеет в собственности большое количество движимого (19 автомобилей разного класса) и недвижимого имущества (15 жилых и нежилых помещений, 35 земельных участков), оформленное на близких родственников и других аффилированных с ним лиц.
Также Досонов имеет ряд крупных денежных вложений в строительные компании.
В настоящее время ГКНБ продолжает следственно-оперативные мероприятия по выяснению обстоятельств и установлению источников происхождения денежных средств и имущества. Ведется следствие.
Пресс-центр ГКНБ
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