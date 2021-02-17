Депутаты ЖК приняли решение о снятии с должности аудитора Счетной палаты У.Марипова

Депутаты ЖК приняли решение о снятии с должности аудитора Счетной палаты У.Марипова

Депутаты Жогорку Кенеша приняли решение о снятии с должности аудитора Счетной палаты Улукбека Марипова.

Решение было принято сегодня, 17 февраля, на заседании парламента.

Марипова было принято снять с должности аудитора Счетной палаты в связи с назначением на пост премьер-министра страны.

Источник: Кабар