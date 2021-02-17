Пресс-секретарь президента опровергла информацию о якобы причастности руководства страны к смещению главы ДУМК

Пресс-секретарь президента опровергла информацию о якобы причастности руководства страны к смещению главы ДУМК

Пресс-секретарь Президента Кыргызстана Галина Байтерек опровергает информацию, распространяемую в социальных сетях о якобы причастности руководства страны к смещению Максата ажы Токтомушева с поста главы Духовного управления мусульман Кыргызстана.

В социальных сетях распространилась аудиозапись, на которой неизвестный человек заявляет, что президент КР Садыр Жапаров обещал ему должность муфтия страны, а экс-депутат Жогорку Кенеша Арзыбек Бурханов и другие лица незаконно сместили Максата ажы Токтомушева с поста муфтия.

Как отмечает Галина Байтерек, подобная информация полностью не соответствует действительности и носит провокационный характер.

Она добавила, что Садыр Жапаров не имел встреч и не разговаривал с экс-муфтием Рахматуллой ажы Эгембердиевым, тем более не мог чего-либо ему обещать.

Пресс-секретарь президента подчеркивает, что некие силы заинтересованы в том, чтобы посеять панику и напряжение в обществе, а также призвала инициаторов таких инсинуаций к ответственности.

Источник: Кабар