Пресс-секретарь президента опровергла информацию о якобы причастности руководства страны к смещению главы ДУМК
Пресс-секретарь Президента Кыргызстана Галина Байтерек опровергает информацию, распространяемую в социальных сетях о якобы причастности руководства страны к смещению Максата ажы Токтомушева с поста главы Духовного управления мусульман Кыргызстана.
В социальных сетях распространилась аудиозапись, на которой неизвестный человек заявляет, что президент КР Садыр Жапаров обещал ему должность муфтия страны, а экс-депутат Жогорку Кенеша Арзыбек Бурханов и другие лица незаконно сместили Максата ажы Токтомушева с поста муфтия.
Как отмечает Галина Байтерек, подобная информация полностью не соответствует действительности и носит провокационный характер.
Она добавила, что Садыр Жапаров не имел встреч и не разговаривал с экс-муфтием Рахматуллой ажы Эгембердиевым, тем более не мог чего-либо ему обещать.
Пресс-секретарь президента подчеркивает, что некие силы заинтересованы в том, чтобы посеять панику и напряжение в обществе, а также призвала инициаторов таких инсинуаций к ответственности.
Источник: Кабар
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