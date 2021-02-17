40 стихийных точек ликвидировано на Ортосайском рынке

Рейды по пресечению незаконной торговли в Бишкеке проходят ежедневно

Сотрудники столичного муниципалитета продолжают борьбу со стихийной торговлей по всему городу.

В этот раз сотрудники Октябрьского акимиата совместно с УВД района провели рейд вокруг Ортосайского рынка, по ул.Юнусалиева и ул.Суеркулова, ликвидировано 40 стихийных торговых точек.

С предпринимателями проведена разъяснительная беседа об опасности и недопущении уличной торговли.

Рейды по пресечению незаконной торговли проходят каждый день.

Мэрия Бишкека убедительно просит горожан соблюдать правила торговли и размещения рекламы на территории столицы.

Справка: Статья 120. Нарушение правил охраны полосы отвода автомобильных дорог. Распашка участка, порубка или повреждение насаждений, снятие дерна или выемка грунта, самовольное строительство подъездных путей или разрыв разделительной полосы, спуск канализационных, промышленных, мелиоративных и сточных вод в водоотводные сооружения и резервы на полосе отвода автомобильной дороги, создание препятствий на дороге, улице, сооружение или организация в придорожной полосе торговых точек, пунктов питания, сервиса или рекламных щитов, панно, афиш, транспарантов, вывесок, плакатов, знаков, указателей без согласования с соответствующими органами влекут наложение штрафа 2 категории: для физических лиц - 3 тысячи сомов, для юридических лиц – 13 тысяч сомов.

Мэрия Бишкека