Чолпонбек Абыкеев: Президентская форма правления позволит поставить страну на нужную дорогу развития и укрепить государственность

Президентская форма правления позволит поставить страну на нужную дорогу развития и укрепить государственность

6 февраля на сайте Жогорку Кенеша был опубликован новый проект Конституции. Стоит сказать, что новый Основной закон отвечает требованиям президентской формы правления, за которую кыргызстанцы проголосовали на прошедшем в январе референдуме. О примечательных сторонах новой Конституции и действительно ли она отвечает нынешним реалиям агентству «Кабар» рассказал, писатель, общественный деятель Чолпонбек Абыкеев.

Общественный деятель напомнил, что народ Кыргызстан проголосовал на референдуме за президентскую форму правления, поэтому он считает, что Конституция полностью отвечает новой форме правления.

«Поэтому первым отличием является то, что Конституция была написана в полном соответствии с президентской формой правления», - подчеркнул писатель.

Вторым примечательным отличием новой Конституции, по наблюдениям писателя, является ответственность. «Выбор народа в пользу президентской формы правления у власти появилась ответственность за все ее действия. В предыдущих вариантах Конституции ответственности у трех ветвей власти не было и получалось так, что президент перекладывал ответственность на правительство, которое ссылалось дальше на Жогорку Кенеш, а парламент, наоборот, ссылался на исполнительную власть. В результате ни одна ветвь власти не отвечала ни за что в стране», - указал писатель.

Общественный деятель подчеркнул, что согласно новому варианту Основного закона президент отвечает за исполнительную власть, Жогорку Кенеш будет отвечать за законодательную власть, а за судебную ветвь власти будут нести ответственность Верховный и Конституционный суды.

«Таким образом была точно распределена ответственность перед ветвями власти», - говорит Абыкеев.

Другим новшеством или отличием нового Основного закона, по мнению писателя, является появление Народного курултая. «Теперь Народный курултай стал конституционным органом, который будет иметь возможность получать информацию о ходе работы всех ветвей власти и уже представлять свою картину происходящего в стране», - говорит он.

Другими словам появляется общественный контроль и общественный надзор за властью, что по мнению Абыкеева, тоже является одним из примечательных новшеств новой Конституции.

Говоря о соответствии новой Конституции нынешним реалиям, Абыкеев подчеркнул, что предложенный Основной закон как никогда подходит новой форме правления и нынешним реалиям.

Он также считает, что президентская форма правления или управление одним, ответственным человеком позволит поставить страну на нужную дорогу развития, а также укрепит государственность. Поэтому Абыкеев отмечает, что новая Конституция действительно как никогда подходит нынешним реалиям.

«Стоит сказать, что действующий Основной закон, написанный в 2010 году, едва не лишил нас государственности, поскольку предложенная там якобы парламентская форма правления, по своей сути была анархическим правлением, - говорит он. - По этой причине система управления страны была полностью сломана: партии разделили власть в стране вплоть до мест в местных органах власти и местных кенешах. Из-за такого произвола сегодня мы наблюдаем безответственность и путаницу, а также неразбериху во власти по поводу того, кто, кому подчиняется. И до тех пор, пока не будет исправлено все это, восстановлена вертикаль власти и приведена к ответственности, считаю, новый Основной закон самым подходящим. И только после того, как все будет исправлено и поставлено на свои места, и мы поймем структуру власти, а также создадим основы парламентаризма, мы возможно можем вновь переходить к парламентской форме правления».

Источник: ИАЦ «Кабар»