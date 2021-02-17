Началась регистрация кандидатов на выборы муфтия

Началась регистрация кандидатов на выборы муфтия

С 17 февраля началась регистрация кандидатов на место главы Духовного управления мусульман Кыргызстана (муфтия). Она продлится до 17 марта.

Как сообщается на официальном сайте ДУМК, для регистрации кандидатов создана аттестационная комиссия.

Последний муфтий - Максатбек Токтомушев - 10 февраля написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Эта информация появилась сразу после того, как ГКНБ заявил о расследовании коррупционных схем в муфтияте.

Вечером того же дня он был задержан в рамках досудебного производства в отношении задержанного накануне главного бухгалтера ДУМК по факту дачи сотрудникам Госкомитета взятки в особо крупном размере. Позже его отпустили под домашний арест.

Максат Токтомушев 4 марта 2017 года был повторно избран муфтием Кыргызстана. Срок его полномочий должен был завершиться 4 марта 2021 года.

Источник: Азаттык