Врач предупредил, чем грозит в КР раскручивание темы о детской пневмонии
Я не понимаю, зачем раскручивают тему переполненности больниц детьми с пневмонией. Такое явление наблюдалось каждый год, и никто из этого не делал панику. Об этом в соцсетях написал врач под ником Bek Surap.
Он считает, что создавая искусственный резонанс вокруг этой темы на фоне ковидоистерии и ковидофобии у части общества, власти добьются лишь того, что отдельная категория граждан - родителей с маленькими детьми, побегут ложиться в больницы при малейшем кашле своих чад "на всякий случай".
- Плюс начнется гипердиагностика пневмоний у детей. Тем самым ещё больше увеличится нагрузка на стационары, что в итоге выльется в настоящий коллапс. А те детки, которым реально будет нужно стационарное лечение, просто не смогут вовремя получить эту необходимую медицинскую помощь из-за переполненности больниц пациентами с необоснованной госпитализацией, - подчеркнул медик.
В этом поддержали его и коллеги. По их словам, такое явление переполненности и перепрофилирования стационаров ОРВИ, энтеровирусными инфекциями с присоединением бактериальной наблюдается ежегодно. Вот только паники вокруг этого никто не создавал.
Простые граждане "не из медицины" уверены, что таким способом столичные власти просто пытаются притормозить и отсрочить процесс открытия школы и учебных учреждений. При этом школы в регионах страны работают оффлайн.
Напомним, вчера в ряде отечественных СМИ прошла информация, что за сутки 32 ребенка с пневмонией поступили в детскую больницу в Бишкеке в Джале. Всего в больнице лежат 150 детей с пневмонией.
Источник: vb.kg
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