На выборы в Бишкекский горкенеш зарегистрировалось 10 партий

На сегодня, 17 февраля, на выборы в городской кенеш Бишкека зарегистрировалось 10 партий.
Об этом редакции VB.KG сообщили в столичной мэрии.
Заявления оставили в БГК:
- "Партия зелёных"
- "Ыйман нуру"
- Легалайз"
- "Ата Мекен"
- "Эмгек"
- "Бүтүн Кыргызстан"
- "Уулу Журт"
- "Социал-демократы"
- "Патриот"
- "Народно-демократическая партия Кыргызстана".
Напомним, выборы в Бишкекский городской кенеш состоятся 11 апреля. Проведение же предвыборной агитации начинается с 12 марта.
Источник: vb.kg
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