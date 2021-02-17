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На выборы в Бишкекский горкенеш зарегистрировалось 10 партий

На сегодня, 17 февраля, на выборы в городской кенеш Бишкека зарегистрировалось 10 партий.

Об этом редакции VB.KG сообщили в столичной мэрии.

Заявления оставили в БГК:

  1. "Партия зелёных"
  2. "Ыйман нуру"
  3. Легалайз"
  4. "Ата Мекен"
  5. "Эмгек"
  6. "Бүтүн Кыргызстан"
  7. "Уулу Журт"
  8. "Социал-демократы"
  9. "Патриот"
  10. "Народно-демократическая партия Кыргызстана".

Напомним, выборы в Бишкекский городской кенеш состоятся 11 апреля. Проведение же предвыборной агитации начинается с 12 марта.

Источник: vb.kg

           

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