На выборы в Бишкекский горкенеш зарегистрировалось 10 партий

На сегодня, 17 февраля, на выборы в городской кенеш Бишкека зарегистрировалось 10 партий.

Об этом редакции VB.KG сообщили в столичной мэрии.

Заявления оставили в БГК:

"Партия зелёных" "Ыйман нуру" Легалайз" "Ата Мекен" "Эмгек" "Бүтүн Кыргызстан" "Уулу Журт" "Социал-демократы" "Патриот" "Народно-демократическая партия Кыргызстана".

Напомним, выборы в Бишкекский городской кенеш состоятся 11 апреля. Проведение же предвыборной агитации начинается с 12 марта.

Источник: vb.kg