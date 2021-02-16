Сотрудник СБНОН МВД КР вымогал взятку и хранил наркотики, но его не арестовали

По факту вымогательства взятки был задержан сотрудник СБНОН МВД КР А.А.

Как сообщили в пресс-службе ГКНБ, в рамках материалов досудебного производства, зарегистрированных в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных ст.326 ч.1 (Вымогательство взятки) УК КР, проведены санкционированные обыски по месту жительства и работы сотрудника СБНОН МВД КР А.А. и его сообщников.

Установлено, что в конце ноября 2020 года сотрудниками СБНОН МВД КР был задержан житель Аламудунского района Чуйской области П.А. с 19 коробами наркотического вещества «гашиш».

За то, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности, сотрудник СБНОН МВД КР А.А. стал вымогать крупную сумму денег, часть которой он уже получил. При этом изъятые наркотические средства остались у А.А.

В результате обыска в служебном кабинете А.А. были обнаружены и изъяты 2 свертка со специфическим запахом дикорастущей конопли и 14 патронов неустановленного калибра. По месту жительства А.А. обнаружены и изъяты автоматический пистолет «Стечкина», 29 патронов калибра 9 мм, магазин от неизвестного оружия, электронные носители информации, CD-диски, большое количество служебных документов с грифами «секретно» и «совершенно секретно».

Также производился обыск по месту жительства сообщника А.А. – Я.А., у которого были обнаружены и изъяты 29 патронов калибра 7,62 от револьвера «Наган».

Все изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Указанные лица были задержаны, однако прокуратурой Чуйской области принято решение об отказе их ареста.

В настоящее время ведется следствие.

Источник: Кабар