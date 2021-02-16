Улукбек Марипов прокомментировал требование студентов снизить сумму контракта

Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов прокомментировал требование студентов снизить сумму контракта.

На своей странице в Facebook во время прямого эфира Марипов сообщил, что работа продолжается. По этому вопросу соответствующее поручение дал и президент страны, сказал он.

«В 2020 году вузы и школы работали в онлайн-режиме. Сегодня есть и те, кто продолжает учиться онлайн. По облегчению контрактов руководство вузов сделало облегчение только на около 1 тыс. сомов. Мы считаем, что это нужно пересмотреть. Мы пересматриваем новые пути и механизмы в этом направлении. В ближайшие дни мы примем решение», - сказал он.

Источник: Кабар