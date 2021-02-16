Кыргызстан должен обеспечить себя растительным маслом хотя бы на 50% - Марипов

Кыргызстан должен обеспечить себя растительным маслом хотя бы на 50%.

Об этом на своей странице в Facebook во время прямого эфира сообщил премьер-министр КР Улукбек Марипов.

Он констатировал, что за последние 6 месяцев цены на продукты питания выросли. В частности глава правительства подчеркнул, что растительное масло подорожало на 163%.

«Почему такое было допущено, действительно ли были сделаны реальные шаги для решения вопроса или дорожает у производителей за рубежом - мы все это проанализировали», - сказал он.

Премьер-министр рассказал, каким образов правительство намерено снизить цены. Во-первых, по словам Марипова, будут вестись переговоры с крупными производителями, это Россия и Казахстан. Во-вторых, планируется на постоянной основе организовывать ярмарки наподобие тех, которые проводились в Бишкеке и Оше.

Также Улукбек Марипов сообщил, что перед Минсельхозом стоит задача, чтобы хотя бы на 50% Кыргызстан мог себя обеспечить маслом. Премьер сообщил, что сейчас 85% масла страна импортирует.

Помимо этого, глава кабмина проинформировал, что в рамках проекта льготного кредитования фермеров – ФСК-9 комбанкам выдано 6 млрд сомов.

Источник: Кабар