Кыргызстан должен обеспечить себя растительным маслом хотя бы на 50% - Марипов

Кыргызстан должен обеспечить себя растительным маслом хотя бы на 50%.
Об этом на своей странице в Facebook во время прямого эфира сообщил премьер-министр КР Улукбек Марипов.
Он констатировал, что за последние 6 месяцев цены на продукты питания выросли. В частности глава правительства подчеркнул, что растительное масло подорожало на 163%.
«Почему такое было допущено, действительно ли были сделаны реальные шаги для решения вопроса или дорожает у производителей за рубежом - мы все это проанализировали», - сказал он.
Премьер-министр рассказал, каким образов правительство намерено снизить цены. Во-первых, по словам Марипова, будут вестись переговоры с крупными производителями, это Россия и Казахстан. Во-вторых, планируется на постоянной основе организовывать ярмарки наподобие тех, которые проводились в Бишкеке и Оше.
Также Улукбек Марипов сообщил, что перед Минсельхозом стоит задача, чтобы хотя бы на 50% Кыргызстан мог себя обеспечить маслом. Премьер сообщил, что сейчас 85% масла страна импортирует.
Помимо этого, глава кабмина проинформировал, что в рамках проекта льготного кредитования фермеров – ФСК-9 комбанкам выдано 6 млрд сомов.
Источник: Кабар
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