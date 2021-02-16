Предвыборная агитация на выборах депутатов горкенешей начнется с 12 марта

Проведение предвыборной агитации на выборах депутатов городских кенешей начинается с 12 марта.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

До этого дня заканчивается регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей. А выдвижение списка кандидатов в депутаты и представление необходимых документов в соответствующую территориальную избирательную комиссию начинается со дня назначения выборов и заканчивается за 40 календарных дней до дня выборов, т.е. до 24.00 часов 1 марта 2021 года.

Граждане могут проверить себя в списках (www.tizme.gov.kg) избирателей до 27 марта. В случае обнаружения любой ошибки или неточности нужно обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию с заявлением, приложив к ней копию паспорта гражданина КР.

В список избирателей включаются все граждане Кыргызской Республики, обладающие на день голосования активным избирательным правом, являющиеся членами местного сообщества и прошедшие биометрическую регистрацию в порядке, установленном Законом Кыргызской Республики "О биометрической регистрации граждан Кыргызской Республики".

Граждане, не прошедшие биометрическую регистрацию, могут пройти эту процедуру, в Центрах обслуживания населения (ЦОН) и органах записей актов гражданского состояния, паспортизации и регистрации населения по месту жительства, (подведомственные структуры Государственной регистрационной службы).

Напомним, выборы в Бишкекский городской кенеш состоятся 11 апреля.



Источник: vb.kg