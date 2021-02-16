(Фото) Таможенники выявили факт недостоверного декларирования товаров. Ущерб составил 22 млн сомов

Таможенники выявили факт недостоверного декларирования товаров. Ущерб составил 22 млн сомов

Сотрудниками Государственной таможенной службы КР выявлен факт недостоверного декларирования товаров, сообщает пресс-служба ведомства.

«Таможенниками при проведении выездной таможенной проверки был установлен факт таможенного правонарушения, выраженного в недостоверном декларировании товаров при ввозе в Кыргызстан из третьих стран индивидуальным предпринимателем Т.А.Т.», - говорится в сообщении.

В результате проведенных мероприятий, предварительная сумма причитающихся таможенных платежей составила около 22 млн сомов.

Отмечается, что данный факт был зарегистрирован в журнале учета информации ЕРПП. Собранные материалы переданы по подследственности.

Источник: Кабар