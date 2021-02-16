(Фото) За взятку задержан инспектор территориального подразделения Счетной палаты

За взятку задержан инспектор территориального подразделения Счетной палаты
15 февраля 2021 года, АКС ГКНБ по факту вымогательства и получения взятки задержан старший инспектор территориального подразделения Счетной палаты по Иссык-Кульской и Нарынской областям "М.А.С.". Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционной службы ГКНБ.
Установлено, что инспектор Счетной палаты "М.А.С." проводил проверку исполнения бюджета в трех сельских округах Ат-Башинского района и за вынесение положительного акта по результатам проведенной аудиторской проверки путем вымогательства получил 60 (шестьдесят) тысяч сомов у главы одного из сельских округов Ат-Башинского района Нарынской области.
Источник: vb.kg
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