В Каинды грабитель проник в дом с 4 детьми и угрожал ножом 11-летней девочке

В Панфиловском районе милиция задержала подозреваемого в разбойном нападении.

Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Отмечается, что накануне в ОВД Панфиловского района поступило сообщение по факту разбойного нападения. На место сразу же был осуществлён выезд следственно-оперативной группы ОВД района, где по приезду было установлено, что 11 февраля 2021 года примерно в 14:00 часов в Каинды неизвестный мужчина в медицинской маске проник в дом местной жительницы, где в это время находились четверо несовершеннолетних детей. Злоумышленник, угрожая ножом 11-летней девочке, потребовал показать, где хранятся деньги и ценные вещи. Далее, заметив в одной из комнат кошелек, забрал оттуда деньги, после чего скрылся. Выяснилось, что на момент происшествия хозяйка дома отлучалась на неопределенное время по семейным делам. Злоумышленник воспользовался отсутствием взрослых.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП, ОВД Панфиловского района начало досудебное расследование по признакам преступления предусмотренного ст.202 (разбой) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ОВД Панфиловского района по подозрению в совершении вышеуказанного преступления установлен и задержан 27-летний Г.А.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС.

Расследование продолжается.

Источник: Кабар