Открыть нельзя закрыть. В Бишкеке родители устали от бездействия чиновников

Открыть нельзя закрыть. В Бишкеке родители устали от бездействия чиновников

В конце минувшей недели два десятка родителей учеников муниципальных школ и детсадовцев вышли на митинг к мэрии Бишкека. Родители требовали, чтобы открыли школы и детсады, которые из–за коронавирусной пандемии закрыты с марта прошлого года.

Старая дата - 1 февраля...

К традиционной форме обучения с 18 января вернулись лишь ученики четырех параллелей (1–е, 5–е, 9–е и 11–е классы) школ Бишкека.

И вот отменили обещанное на 1 февраля возвращение всех школьников к реальной учебе. Городская чрезвычайная противоэпидемическая и противоэпизоотическая комиссия это объяснила тем, что накануне среди школьников, пришедших на занятия, было выявлено двое зара-зившихся дома коронавирусом.

- А если коронавирус будет атаковать еще пять лет, то все это время дети будут деградировать без нормального обучения? У родителей должна быть возможность выбора обучения для ребенка. Пора хотя бы поэтапно создавать дежурные классы! - возмутились участники митинга у мэрии.

С ними встретилась вице–мэр Айжан Чыныбаева, которая объяснила, что "работа школ и детсадов не возобновляется в связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса". Да и среди родителей учеников есть те, кто боится отпускать детей в школу.

На вопрос родителей, почему работают частные школы и детсады, Чыныбаева ответила, что там учится меньшее число детей. По ее словам, в госшколах, где в классе по 30–40 детей, все еще есть риск распространения коронавируса.

Родители потребовали, чтобы им дали возможность выбора формата обучения каждому.

- Да, мы готовы идти на риски, чтобы дети нормально учились. Ведь проблема еще в том, что опытные и грамотные учителя и воспитатели уходят из госзаведений в частные, где им хорошо платят. Приходится оплачивать занятия у репетиторов, потому что родители не могут объяснить школьную программу, - отметили активисты.

- Есть несовершенство системы. Вы - простые люди - уйдете, а нас будут вызывать и сажать за то, что мы открыли школы, - заявила чиновница.

Чыныбаева предложила всем родителям написать расписки, что в случае заболевания детей не будет претензий к мэрии или администрации школ.

Новая дата - 1 марта

На сессии горкенеша отмечалось, что школы, возможно, откроются с 1 марта. При условии, если динамика сокращения числа заболевших COVID–19 сохранится.

- Скорее всего, про 1 марта это очередной обман, чтобы мы не ходили и не нарушали ничей покой, - считают некоторые родители.

Школьники проводят ежедневно много часов с телефонами и компьютерами, у них портится осанка и зрение. У ряда подростков появились психологические проблемы из–за отсутствия нормального общения со сверстниками. Родители дошкольников оказались в еще более сложном положении, особенно те семьи, где несколько детей. Взрослые стоят перед выбором: оставлять ребенка на родственников или соседей или увольняться с работы.

- У меня трое детей. Я ухожу на работу и запираю их в квартире. Младшему 4 года. Он остается с детьми 11 и 9 лет. В европейских странах, несмотря на нарастающую неблагоприятную эпидситуацию, обучают детей в офлайн–режиме три раза в неделю. А на остальные нерабочие дни распечатываются материалы, с которыми ребенок будет работать, - поделилась мнением с "ВБ" работник фин-сферы Мээрим Осмоналиева. - Родители возмущены тем, что чиновники не предлагают никаких вариантов решения проблемы.

Мать второклассника - частный предприниматель Акмарал Бекибаева - отмечает: есть риск, даже сидя дома, заразиться, ведь взрослые ходят на работу, ездят в общественном транспорте. Так зачем мучить детей дистанционным обучением, которое мало кому дается легко. Одно дело - учителя в классе объясняют, другое дело - родители на кухне.

Родители устали от бездействия чиновников. И, взвесив все риски, они пришли к выводу, что последствия онлайн–обучения куда страшнее риска подхватить вирус. Несколько инициативных горожан создали сообщество, которое начинает очень быстро набирать новых участников среди родителей школьников и детсадовцев. Сейчас сообщество насчитывает около 500 человек. Энтузиасты считают, что дистанционное электронное образование нарушило право столичных школьников на образование.

- Учащиеся частных школ и детских садов, а также некоторые параллели госшкол обучаются в традиционном (очном) формате, тогда как остальные дети вынуждены довольствоваться онлайн–обучением. Нарушено равенство прав всех граждан на получение качественного образования, потому что сейчас качественное образование дается либо в частных школах, либо с привлечением платных репетиторов, - говорится в одном из обращений активистов.

Многие родители готовы написать заявления, которые требуют чиновники, о том, что они, родители, реально оценивают риски и не будут иметь претензий к школам и детсадам в случае, если их дети заболеют. Только честно ли поступают чиновники, занявшие управленческие кресла, но не готовые принимать ответственные решения?

мнение ЮНИСЕФ

Если и в наступившем году школы будут закрываться из–за пандемии COVID–19, десятки миллионов детей не получат образования и лишатся поддержки, а это будет иметь негативные последствия для нескольких поколений. Об этом предупредила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор. Она призвала сделать все возможное, чтобы не прекращать обучение.

Не посещая школу, дети не получают элементарных навыков чтения, счета и письма, но не только. Под угрозой оказываются их развитие, здоровье и безопасность.

Источник: vb.kg