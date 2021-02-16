Скончалась Народная артистка Кыргызстана Жамал Сейдакматова
Народная артистка Кыргызстана Жамал Сейдакматова умерла в 03.05 утра 16 февраля 2021 года от тяжёлой болезни. Об этом сообщает Департамент кинематографии.
Жамал Сейдакматова родилась 21.09.1939 году в селе Темировка на Иссык-Куле.
С 1957 года выступала на сцене Киргизского драматического театра (ныне Кыргызский национальный академический драматический театр имени Т. Абдумомунова). Одна из ведущих артисток кыргызского театра.
В кино снималась на киностудии "Кыргызфильм" с 1958 года.
В 1989 году основала первый независимый кыргызский театр "Тунгуч", став его художественным руководителем.
Заслуги актрисы в искусстве Кыргызстана были высоко оценены государством: в 1970 году ей было присвоено почетное звание "Заслуженная артистка Кыргызстана", в 1976 году было присвоено почетное звание "Народная артистка Кыргызстана". В 1986 году стала лауреатом Государственной премии Киргизской ССР им. Т.Сатылганова. В новое время Жамал Сейдакматова стала дважды орденоносцем: Кавалером ордена "Манас" третьей степени в 2003 году и второй степени в 2019 году.
Фильмография:
1958 - Далеко в горах - Зиягуль
1960 - Девушка Тянь-Шаня - Алтынай
1968 - Выстрел на перевале Караш - Хатша
1971 - Поклонись огню - Зайбыбы
1972 - У старой мельницы - Манасчи
1973 - Кнопка (короткометражный)
1973 - Водопад - Айнек
1974 - Улыбка на камне - Жамал
1975 - Дорога в Кара - Кийик - Шакен
1976 - Сыпайчи - Сыпайчи
1977 - Улан - Фатима
1978 - Как пишется слово Солнце (другое название - "Анамат") - Аманат, певица
1979 - Ранние журавли - эпизод
1980 - Золотая осень - сестра Мурата
1980 - Деревенская мозаика, короткометражный - Гюльсун
1980 - Весенние каникулы - Байтекова
1984 - Потомок белого барса - Бегаим
1985 - Волны умирают на берегу
1989 - Заговор - Айын
1989 - Долина предков - Зуура
2014 - Курманжан Датка - Курманжан Датка в 90 лет
Редакция издания "Вечерний Бишкек" выражает соболезнования родным и близким Жамал Сейдакматовой.
Источник: vb.kg
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