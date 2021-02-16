В МВД рассказали, с чем связана ротация начальников ОВД

В МВД рассказали, с чем связана ротация начальников ОВД

На ключевые подразделения ОВД КР назначены люди, которые известны как профессионалы своего дела, согласно решению коллегии, сообщает пресс-служба МВД КР.

Кадровые перестановки связаны с совершенствованием системы управления, направлены на повышение эффективности деятельности органов внутренних дел, формирование качественно кадрового состава.

Ротация руководящих кадров - необходимое условие для совершенствования механизма отбора и расстановки кадров. Сегодня наступает время практических действий, поэтому руководителями ключевых подразделений центрального аппарата МВД, УВД областей, города Бишкек и Ош назначены люди, которые известны как профессионалы своего дела.

Вновь назначенные руководители смогут посмотреть на сложившую ситуацию свежим взглядом, увидеть проблемы и наметить пути решения. Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом органа внутренних дел и способствует решению первостепенной социальной функции в обществе - обеспечению правопорядка.

Поэтому успешное выполнение задач, поставленных перед Министерством внутренних дел, во многом зависит от состояния кадрового потенциала органа внутренних дел.

Новым назначенцам предстоит очень большая работа, предстоит выработать новые подходы к выполнению оперативно-служебных задач. И главная задача - это спокойствие и безопасность граждан Кыргызской Республики, обеспечение правопорядка.

Источник: Кабар