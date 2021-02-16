Улукбек Марипов обратился к ветеранам по случаю Дня вывода советских войск из Афганистана

Улукбек Марипов обратился к ветеранам по случаю Дня вывода советских войск из Афганистана

Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов обратился к ветеранам по случаю Дня вывода ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан.

Как сообщает пресс-служба правительства, в обращении Марипова говорится:

«Уважаемые соотечественники,

15 февраля 1989 года советские войска были выведены с территории Республики Афганистан. Сегодня этот день отмечается и в Кыргызской Республике.

События тех военных лет еще долго будут в памяти солдат, сержантов и офицеров, находившихся в составе ограниченного контингента советских войск в Республике Афганистан.

Данная военная кампания оставила неизгладимый след в сердцах наших солдат и офицеров. Из более 7 тысяч солдат, отправленных из Кыргызской Республику в Республику Афганистан, 252 человека погибли, 1500 получили ранения, около 600 военных вернулись инвалидами. Имеются и пропавшие без вести. Это не просто цифры. Нельзя забывать, что за каждой такой цифрой скрывается судьба конкретного человека, нашего с вами соотечественника.

Невозможно без скорби вспоминать товарищей, не вернувшихся с тех военных событий. Какие бы высокие слова не говорили, невозможно унять боль, которую испытывают родители, потерявшие своих сыновей. Пусть никогда на Земле не будет войны!

Уважаемые ветераны,

Позвольте от имени Правительства Кыргызской Республики выразить глубокое почтение всем вам за самоотверженное служение Родине. Афганская кампания займёт свое место в истории человечества и нашими потомками ей будет дана соответствующая оценка».

Источник: Кабар