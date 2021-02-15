На описанных участках кыргызско-узбекской госграницы процветает контрабанда – Мырзаев

На описанных участках кыргызско-узбекской государственной границы много контрабанды.

Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя Государственного агентства по земельным ресурсам Абдулат Мырзаев.

По его словам, на границе много вопросов. К примеру, на описанных участках госграницы наблюдается торговля скотом между Кыргызстаном и Узбекистаном, переправка контрабандного груза.

«В этой связи пограничными службами двух стран была достигнута договоренность о возведении временных инженерных объектов и проводится работа ограждению границы железной проволокой», - сказал Мырзаев.

Источник: Кабар