На описанных участках кыргызско-узбекской госграницы процветает контрабанда – Мырзаев

На описанных участках кыргызско-узбекской государственной границы много контрабанды.
Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя Государственного агентства по земельным ресурсам Абдулат Мырзаев.
По его словам, на границе много вопросов. К примеру, на описанных участках госграницы наблюдается торговля скотом между Кыргызстаном и Узбекистаном, переправка контрабандного груза.
«В этой связи пограничными службами двух стран была достигнута договоренность о возведении временных инженерных объектов и проводится работа ограждению границы железной проволокой», - сказал Мырзаев.
Источник: Кабар
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