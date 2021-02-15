Столбы, установленные на неописанном участке кыргызско-узбекской границы, демонтированы

Ситуация на границе с Узбекистаном стабилизировалась

Три железобетонных столба ЛЭП, установленные ранее сотрудниками РЭС Узбекистана на неописанном участке границы с Кыргызстаном, демонтированы. Об этом Vesti.kg сообщили в Государственной погранслужбе КР.

Как стало известно, накануне в Суу-Башинском айыл окмоту Баткенской области состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана по Баткенскому участку и Узбекистана по Сохскому направлению. По итогам встречи три железобетонных столба ЛЭП, установленные ранее сотрудниками РЭС Узбекистана на неописанном участке госграницы, демонтированы.

Сейчас обстановка на кыргызско-узбекском участке государственной границы стабильная.

Напомним, на днях в соцсети Instagram распространилось видео, снятое предположительно на границе Кыргызстана и Узбекистана. Очевидец сообщал, что узбекистанский солдат стреляет в кыргызстанцев.

Затем жители Баткенского района обратились к Садыру Жапарова и Камчыбеку Ташиеву с просьбой решить проблему на границе.

Источник: Вести