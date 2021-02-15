Президент Садыр Жапаров перешел на удаленный режим работы

Президент Садыр Жапаров перешел на удаленный режим работы

В преддверии запланированных международных мероприятий на высшем уровне, а также в связи с необходимостью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований с учетом продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции президент Кыргызстана Садыр Жапаров в настоящий момент перешел на удаленный режим работы. Об этом агентству «Кабар» сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Глава государства продолжает работу в дистанционном формате и держит «руку на пульсе» всех событий, происходящих в стране.

Источник: Кабар