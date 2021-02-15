АКС ГКНБ: Глава «Кыргызалтына» Э.Укубаев заключен под стражу в СИЗО ГКНБ до 12 апреля 2021 года

Глава «Кыргызалтына» Э.Укубаев заключен под стражу в СИЗО ГКНБ до 12 апреля 2021 года

13 февраля 2021 года Первомайским районным судом г.Бишкек по досудебному производству о вымогательстве взятки в отношении председателя правления ОАО «Кыргызалтын» У.Э.А. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики сроком на два месяца до 12 апреля 2021 года, сообщили в ГКНБ.

«Следствием установлено, что председатель правления ОАО «Кыргызалтын» У.Э.А., пользуясь своим служебным положением, под угрозой отстранения от занимаемой должности, ежемесячно требовал от члена совета директоров одной из подотчетных золотодобывающих компаний с государственной долей передавать ему 75% от получаемой заработной платы.

В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся мероприятия по выявлению аналогичных фактов вымогательства и получения взяток со стороны председателя правления ОАО «Кыргызалтын» У.Э.А. и других должностных лиц ОАО «Кыргызалтын», - говорится в сообщении.

Ранее, 12 февраля, в АКС ГКНБ сообщили, что были зафиксированы системные факты вымогательства и получения денежных средств председателем правления ОАО «Кыргызалтын» «У.Э.А.» у отдельных руководителей золотодобывающих предприятий, сообщает пресс-служба ГКНБ.

​12 февраля 2021 года в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий при получении взятки в размере 100 тысяч сом с поличным был задержан «У.Э.А.», сообщали в АКС ГКНБ.

Справка:



Председателем правления ОАО «Кыргызалтын» является Укубаев Эльмырза Аманбекович.



ОАО «Кыргызалтын» — крупнейшее отечественное предприятие Кыргызской Республики, специализирующееся на освоении месторождений золота, основанное 15 октября 1992 года, как Государственный концерн «Кыргызалтын».



Государственный пакет акций составляет 100%, держателем пакета является Фонд по управлению государственным имуществом при правительстве КР.



В рейтинге «ТОП-200 крупнейших компаний Кыргызстана» ОАО «Кыргызалтын» по выручке, валовому доходу занимает первое место.



Источник: tazabek.kg