Омурбек Суваналиев назначен полпредом правительства в Баткенской области

Омурбек Суваналиев назначен полпредом правительства в Баткенской области

Суваналиев Омурбек Исакович назначен полномочным представителем правительства КР в Баткенской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Улукбек Марипов, сообщает пресс-служба кабмина.

Биография

Суваналиев Омурбек Исакович

Родился 31 июля 1960 года в г. Талас Таласской области.

Образование: Высшее, КВШ МВД СССР, Правоведение.

Государственный советник государственной службы II класса

Воинское звание: Генерал-майор милиции

Трудовая деятельность:

1977–1981 гг. — Карагандинская ВШ МВД СССР, слушатель;

1981–1983 гг. — ОУР УВД Таласской области, старший инспектор;

1983–1984 гг. — БХСС ОВД г. Кара-Куль, инспектор, ст. инспектор;

1984 — 1984 гг. — УВД Таласской области, оперуполномоченный;

1984–1985 гг. — ОБХСС ОВД Манасского района, ст. оперуполномоченный;

1985–1986 гг. — ОБХСС УВД Таласской области, оперуполномоченный;

1986–1988 гг. — ОБХСС ОВД Ленинского района, г. Бишкек, ст. оперуполномоченный;

1988–1989 гг. — ОБХСС ОВД Аламединского района, начальник;

1989–1990 гг. — ОБХСС ОВД г. Пржевальска, начальник;

1990–1991 гг. — ОВД г. Пржевальска, заместитель начальника;

1991–1992 гг. — ОВД Иссык-Кульского района, начальник;

1992–1993 гг. — УВД Иссык-Кульской области, в распоряжении кадров;

1993 — 1993 гг. — ОВД Иссык-Кульского города и района, начальник;

1993 — 1993 гг. — ГУБЭПК МВД КР, начальник 8 отдела;

09.1993 г. — Уволен из ОВД по собственному желанию;

1993–1994 гг. — Ассоциация «Национального достоинства и прогресса КР», вице-президент;

1994–1995 гг. — Департамент налоговой полиции КР, начальник управления;

1995–1997 гг. — ЗС Жогорку Кенеш, депутат;

1997–1998 гг. — УМНБ по Ошской области, начальник;

1998 — 1998 гг. — МНБ КР, в распоряжении кадров;

1999–2002 гг. — Партия «Ар-Намыс», директор фонда;

2003 — 2003 гг. — Аппарат Омбудсмена КР, департамент по правам политических и заключённых, директор департамента;

2003–2005 гг. — УВД Нарынской области, начальник;

2005 — 2005 гг. — УВД г. Бишкек, и. о. начальника;

2005 — 2005 гг. — МВД КР, УВД г. Бишкек, начальник — заместитель министра;

2005 — 2005 гг. — МВД КР, в распоряжении кадров;

2005 — 2005 гг. — ГУВД г. Бишкек, начальник — заместитель министра;

2005–2006 гг. — МВД КР, заместитель министра;

2006–2007 гг. — МВД КР, и. о. министра;

2007–2008 гг. — Администрация Президента КР, отдел по делам обороны и безопасности, заведующий отделом;

2008–2009 гг. — Государственная администрация Нарынской области, глава — губернатор;

2019-2020 гг. — аппарат президента КР, заместитель секретаря Совета безопасности КР.

Источник: Кабар