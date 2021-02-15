Омурбек Суваналиев назначен полпредом правительства в Баткенской области
Суваналиев Омурбек Исакович назначен полномочным представителем правительства КР в Баткенской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Улукбек Марипов, сообщает пресс-служба кабмина.
Биография
Суваналиев Омурбек Исакович
Родился 31 июля 1960 года в г. Талас Таласской области.
Образование: Высшее, КВШ МВД СССР, Правоведение.
Государственный советник государственной службы II класса
Воинское звание: Генерал-майор милиции
Трудовая деятельность:
1977–1981 гг. — Карагандинская ВШ МВД СССР, слушатель;
1981–1983 гг. — ОУР УВД Таласской области, старший инспектор;
1983–1984 гг. — БХСС ОВД г. Кара-Куль, инспектор, ст. инспектор;
1984 — 1984 гг. — УВД Таласской области, оперуполномоченный;
1984–1985 гг. — ОБХСС ОВД Манасского района, ст. оперуполномоченный;
1985–1986 гг. — ОБХСС УВД Таласской области, оперуполномоченный;
1986–1988 гг. — ОБХСС ОВД Ленинского района, г. Бишкек, ст. оперуполномоченный;
1988–1989 гг. — ОБХСС ОВД Аламединского района, начальник;
1989–1990 гг. — ОБХСС ОВД г. Пржевальска, начальник;
1990–1991 гг. — ОВД г. Пржевальска, заместитель начальника;
1991–1992 гг. — ОВД Иссык-Кульского района, начальник;
1992–1993 гг. — УВД Иссык-Кульской области, в распоряжении кадров;
1993 — 1993 гг. — ОВД Иссык-Кульского города и района, начальник;
1993 — 1993 гг. — ГУБЭПК МВД КР, начальник 8 отдела;
09.1993 г. — Уволен из ОВД по собственному желанию;
1993–1994 гг. — Ассоциация «Национального достоинства и прогресса КР», вице-президент;
1994–1995 гг. — Департамент налоговой полиции КР, начальник управления;
1995–1997 гг. — ЗС Жогорку Кенеш, депутат;
1997–1998 гг. — УМНБ по Ошской области, начальник;
1998 — 1998 гг. — МНБ КР, в распоряжении кадров;
1999–2002 гг. — Партия «Ар-Намыс», директор фонда;
2003 — 2003 гг. — Аппарат Омбудсмена КР, департамент по правам политических и заключённых, директор департамента;
2003–2005 гг. — УВД Нарынской области, начальник;
2005 — 2005 гг. — УВД г. Бишкек, и. о. начальника;
2005 — 2005 гг. — МВД КР, УВД г. Бишкек, начальник — заместитель министра;
2005 — 2005 гг. — МВД КР, в распоряжении кадров;
2005 — 2005 гг. — ГУВД г. Бишкек, начальник — заместитель министра;
2005–2006 гг. — МВД КР, заместитель министра;
2006–2007 гг. — МВД КР, и. о. министра;
2007–2008 гг. — Администрация Президента КР, отдел по делам обороны и безопасности, заведующий отделом;
2008–2009 гг. — Государственная администрация Нарынской области, глава — губернатор;
2019-2020 гг. — аппарат президента КР, заместитель секретаря Совета безопасности КР.
Источник: Кабар
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