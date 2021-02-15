АКС ГКНБ выявила очередную коррупционную схему в Госагентстве связи КР
Антикоррупционной службой Госкомитета нацбезопасности (АКС КНБ) КР выявлена очередная коррупционная схема в Госагентстве связи (ГАС) при выдаче лицензии на использование радиочастотных спектров подконтрольным компаниям в нарушение действующего законодательства КР. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ
Установлено, что бывшее руководство ГАС в сговоре с представителями одной из частной компаний, без проведения торгов выдало им лицензию на деятельность по использованию радиочастотного спектра с шириной полосы 20 МГц для эксплуатации станций широкополосного беспроводного доступа в городах Бишкек и Ош. Тогда как стартовая стоимость указанного радиочастотного спектра при выставлении его на аукционные торги составила бы 61,5 млн сомов, которые могли поступить в доход государства.
Справочно: Лицензия на использование радиочастотного спектра выдается уполномоченным государственным органом исключительно на основании торгов (аукционов и конкурсов).
В настоящее время в рамках досудебного производства принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности должностных лиц профильных государственных органов.
Кроме того, со стороны АКС ведется активная работа по установлению и возврату государству необоснованно выданных лицензий на использование радиочастотных спектров для последующей их реализации на условиях аукциона, что способствует увеличению доходной части бюджета.
На текущий период принятыми мерами в рамках расследуемых уголовных дел возвращены государству радиочастоты общей стоимостью 143,7 млн сомов.м
Источник: Кабар
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