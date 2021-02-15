(Фото) Место схода оползня в Ата-Бейите

Место схода оползня в Ата-Бейите
Специалисты обследуют территорию воинской части Национальной гвардии, где накануне сошел оползень.
Воинская часть расположена рядом с мемориальным комплексом Ата-Бейит у сел Чон-Таш и Таш-Добо, к югу от Бишкека.
Объем сошедшей земляной массы составил около 600 кубометров.
МЧС сообщает, что жертв и повреждений нет. При этом возможен сдвиг массы объемом 1 тыс. кубометров. На месте дежурят бойцы воинской части.
Сегодня территорию обследовали специалисты МЧС. Также на месте побывало командование Национальной гвардии.Источник: svodka.akipress.
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