Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 1

(Фото) Место схода оползня в Ата-Бейите

Место схода оползня в Ата-Бейите

Специалисты обследуют территорию воинской части Национальной гвардии, где накануне сошел оползень.

Воинская часть расположена рядом с мемориальным комплексом Ата-Бейит у сел Чон-Таш и Таш-Добо, к югу от Бишкека.

Объем сошедшей земляной массы составил около 600 кубометров.

МЧС сообщает, что жертв и повреждений нет. При этом возможен сдвиг массы объемом 1 тыс. кубометров. На месте дежурят бойцы воинской части.

Сегодня территорию обследовали специалисты МЧС. Также на месте побывало командование Национальной гвардии.

Место схода оползня Место схода оползня    Источник: svodka.akipress. 
           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить