Экс-муфтий Максат ажы Токтомушев сделал обращение к народу и призвал к единству
Экс-муфтий Максат ажы Токтомушев сделал обращение к народу и призвал к миру, спокойствию и единству. Видео было размещено на его странице в Инстаграм.
По его словам, сейчас распространяют информацию о том, что экс-муфтий Максат Токтомушев сбежал из страны в Турцию или какую-то другую страну. «Я заявляю, что это все неправда. Я в Бишкеке дома с семьей, с детьми. Я никуда не сбегал», - заявил он.
Токтомушев также призвал всех граждан к миру, спокойствию и единству. «Сейчас ситуация в стране и так непростая. У нас не так давно прошла инаугурация нового президента, сейчас весь мир смотрит на нас и наблюдает, как все пойдет дальше. Если мы будем распространять ложную информацию, тянуть государство в разные стороны, есть риск лишиться независимости. Давайте не будем делиться. У нас есть в стране правитель, и мы должны придерживаться его политики. Идет расследование по делу. Все будет хорошо. Давайте будем друзьями, а если мы не можем быть друзьями, то хотя бы давайте не будем врагами. Мы, Кыргызстан, - маленькая страна. Давайте не будем позориться», - сказал он в своем обращении.
Напомним, что Максат ажы Токтомушев был задержан 11 февраля сотрудниками Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР. Он подозревается в финансовых нарушениях, связанных с использованием денежных средств, внесенных паломниками для совершения хаджа. Первомайский районный суд Бишкека отпустил муфтия под подписку о невыезде на срок судебного разбирательства.
Источник: Кабар
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