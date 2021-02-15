Экс-муфтий Максат ажы Токтомушев сделал обращение к народу и призвал к единству

Экс-муфтий Максат ажы Токтомушев сделал обращение к народу и призвал к единству

Экс-муфтий Максат ажы Токтомушев сделал обращение к народу и призвал к миру, спокойствию и единству. Видео было размещено на его странице в Инстаграм.

По его словам, сейчас распространяют информацию о том, что экс-муфтий Максат Токтомушев сбежал из страны в Турцию или какую-то другую страну. «Я заявляю, что это все неправда. Я в Бишкеке дома с семьей, с детьми. Я никуда не сбегал», - заявил он.

Токтомушев также призвал всех граждан к миру, спокойствию и единству. «Сейчас ситуация в стране и так непростая. У нас не так давно прошла инаугурация нового президента, сейчас весь мир смотрит на нас и наблюдает, как все пойдет дальше. Если мы будем распространять ложную информацию, тянуть государство в разные стороны, есть риск лишиться независимости. Давайте не будем делиться. У нас есть в стране правитель, и мы должны придерживаться его политики. Идет расследование по делу. Все будет хорошо. Давайте будем друзьями, а если мы не можем быть друзьями, то хотя бы давайте не будем врагами. Мы, Кыргызстан, - маленькая страна. Давайте не будем позориться», - сказал он в своем обращении.

Напомним, что Максат ажы Токтомушев был задержан 11 февраля сотрудниками Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР. Он подозревается в финансовых нарушениях, связанных с использованием денежных средств, внесенных паломниками для совершения хаджа. Первомайский районный суд Бишкека отпустил муфтия под подписку о невыезде на срок судебного разбирательства.

Источник: Кабар