ГКНБ: В случае обнаружения имущества Раима Матраимова за рубежом следствие будет продолжено

В случае обнаружения имущества Раима Матраимова за рубежом следствие будет продолжено
В связи с неоднозначной реакцией на приговор Первомайского районного суда г.Бишкек в отношении экс-замглавы Государственной таможенной службы КР Раимбека Матраимова, в дополнение к пояснениям соответствующих структур, ГКНБ считает необходимым довести до общественности следующее.
Так, по данным Госкомитета, 11 февраля 2021 года Первомайским районным судом г. Бишкек был вынесен приговор в отношении Р. Матраимова, которым он был признан виновным в совершении коррупции, арест на недвижимое имущество отменен и назначено наказание в виде штрафа 5 категории, которое было предусмотрено соглашением о сотрудничестве. При этом суд не имел права назначать наказание и конфисковать имущество, не предусмотренное соглашением о сотрудничестве.
Помимо указанного уголовного дела, ГКНБ продолжается следствие по уголовному делу, связанному с выводом А. Саймаити из Кыргызской Республики через различные банки более 700 млн долларов США.
В связи с неоднократными публикациями в СМИ, данных о наличии заграницей дорогостоящего недвижимого имущества, принадлежащего Матраимову и его причастности к выводу А. Саймаити указанных денежных средств, следствием продолжается работа по установлению данного имущества.
Так, в рамках расследуемого уголовного дела в Турцию, Эмират Дубай, в Украину и Россию были направлены международные ходатайства об оказании правовой помощи.
Следует отметить, что при получении ответов о наличии у него имущества, следствие по досудебному производству будет продолжено, наложен арест на данное имущество, а действиям Р. Матраимова будет дана юридическая оценка.
Источник: Кабар
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