Мандат Гайпкулова может получить кандидат по списку «Мекеним Кыргызстан»
Мандат экс-депутата Искендера Гайпкулова может получить бывший кандидат в нардепы по списку партии «Мекеним Кыргызстан» Шайлообек Атазов.
Шайлообеку Атазову 41 год. Он является исполнительным директором спортивного клуба «ЕРЕМ». Он также является руководителем ОО «Ош облустук жаштар кенеши» и лидером политического движения «Куч биримдиги». Перед несостоявшимися выборами в парламент 4 октября 2020 года движение вошло в состав «Мекеним Кыргызстан».
Напомним, что Искендер Гайпкулов указом президента назначен заведующим отделом политики стратегического развития, экономики и финансов в аппарате главы государства.
Источник: 24.kg
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