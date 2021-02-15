Студенты вузов выйдут на митинг к зданию Минобразования

Студенты вузов выйдут на митинг к зданию Минобразования

Сегодня, 15 февраля, в 12.00 студенты Кыргызстана планируют выйти на митинг к Министерству образования. Как говорится в заявлении, они требуют скидку за контракт в вузах за 2020-2021 год в размере 30-50 процентов. Анонс акции протеста опубликовал телеграм-канал "Башта".

"Также требуем прозрачного отчета на что тратятся наши деньги. Если ты против беспредела в системе образования, приходи!", - говорится в сообщении.

Источник: vb.kg