Работники Кадамжайского сурьмяного комбината обратились к президенту

Работники Кадамжайского сурьмяного комбината обратились к президенту

Работники и акционеры Кадамжайского сурьмяного комбината написали открыто письмо к президенту КР Садыру Жапарову и правительству КР. По их словам, запущен процесс окончательного приведения в крах гордости Кадамжайского района сурьмяного комбината с подачи неких высокопоставленных лиц.

Редакция VB.KG приводит текст открытого обращения полностью:

"Мы работники, жители и акционеры Кадамжайского сурьмяного комбината устали обращаться к руководству Кыргызстана с 2005 года по настоящее время с тем, чтобы решили проблемы Кадамжайского сурьмяного комбината! Но, нас никто не слушает, не обращает внимания. Ни центральная власть, ни его уполномоченные органы, не говоря уже о местной власти!

С каждой сменой власти и правительства, у властьимущих свои меркантильные интересы, которые стараются лишь бы урвать свой кусок хлеба с комбината и пропиариться громкими заявлениями о возобновлении деятельности комбината! Между тем, ситуация с каждым годом хуже некуда! Казахские инвесторы с благословения К.Бакиева и с попустительства органов власти ограбили комбинат, бюджет страны и всех нас, доведя до ручки некогда мощное производство!

Наши предыдущие обращения, адресованные соответствующим службам, наверное затерялись в дебрях канцелярий, в суете реорганизации государственных органов, так как никакой реакции нет… А тем временем, запущен процесс окончательного приведения в крах гордости Кадамжайского района сурьмяного комбината с подачи неких высокопоставленных лиц, осевших в главных зданиях страны и через границу с Кордаем!

Во имя сохранения, восстановления и возобновления производства в Кадамжайском сурьмяном комбинате и налаживания нормальной жизни в Кадамжайском регионе, просим вас опубликовать данное обращение на своих ресурсах и довести наш голос до руководства страны и до каждого сознательного гражданина республики! Надеемся с вашей помощью мы добьемся возобновления производства с пользой для Кыргызстана и обеспечения стабильной работой жителей района!

От имени всего коллектива комбината, акционеров-работников и жителей района, заранее выражаем благодарность и надеемся, что наши голоса будут услышаны и просим Вас осветить настоящее положение дел в Кадамжайском сурьмяном комбинате, провести журналистское расследование по всем противоправным фактам и злоупотреблениям связанных с КСК!

Президенту КР С.Жапарову

Премьер – министру КР У.Марипову

Торага Жогорку Кенеша КР Т.Мамытову

Всем депутатам 6 созыва ЖК КР

И.о. председателя Верховного суда КР Н.Бакировой

Вице-премьер-министру КР, министру экономики и финансов КР У.Кармышакову

Министру энергетики и промышленности КР К.Турдубаеву

Генеральному прокурору КР К.Зулушеву

Председателю Государственного комитета национальной безопасности КР К.Ташиеву

Средствам массовой информации КР

от работников, акционеров Кадамжайского сурьмяного комбината и жителей Кадамжайского района

16 июня 2020 года одно из крупнейших, градообразующих предприятий Кыргызстана, Кадамжайский сурьмяной комбинат Верховным судом КР был признан банкротом. Общая сумма задолженности владельца предприятия, казахской компании "АТФ-Инвест", составляет 542 млн. 125 тыс. сомов. Основным кредитором является государство в лице Социального Фонда КР, Государственной Налоговой службы, ОАО "Ошэлектро", и конечно же мы работники комбината, которым не выплачивается зарплата много лет! Хозяевами Кадамжайского сурьмяного комбината являются казахские ТОО "K-Antimony" и АО "Инвестиционный фонд Казахстан" владеющие 54,83% и 35% акциями соответственно.

В свое время, Кадамжайский сурьмяной комбинат был одним из маяков обрабатывающей промышленности Кыргызской ССР. Созданный еще в 1936 году, комбинат специализировался на производстве металлической сурьмы (выпускал 14 видов) и ее соединений. Запуск Кадамжайского сурьмяного комбината, в своё время позволил СССР полностью отказаться от импорта сурьмы и перейти на свою собственную. Благодаря удобным условиям добычи, комбинат стал крупнейшим в СССР и одним из крупнейших в мире производителем металлической сурьмы и ее соединений. КСК долгие годы занимал 1-е место в СССР по добыче сурьмы и ртути, постоянно наращивая добычу и достигнув выработки 17 тыс. тонн в год в 1991 году (10% мирового производства). Причем производимая в Кадамжае сурьма была настолько высокого качества, что стала мировым эталоном этого металла.

С распадом СССР и разрывом производственных связей между советскими предприятиями, комбинат начинает приходить в упадок. В кризисные для страны времена на комбинате создавались запасы сурьмы на несколько лет вперед. Основной проблемой, маячившей на горизонте, было сырье. Кадамжайский рудник, будучи основательно выработанным, не мог обеспечивать сохранения производства в том же объеме. Коллектив выступает с предложением создать транснациональную корпорацию, которая позволит наладить связь между Анзобским горно-обогатительным комбинатом, расположенным в Таджикистане и рудником "Сарылах - Сурьма" расположенным в Якутии. Однако государство, в чьей собственности находился комбинат, слушать рабочих не захотело и навязало КСК сотрудничество с американской фирмой "Барекс Уорлд Трейд Корпорейшн". Само собой, американская фирма "Барекс" мало интересовалась судьбой комбината и попросту злоупотребляла своим положением с молчаливого согласия правительственных чиновников. Происходит спад производства из-за недостатка сырья. В 1996 году комбинат выпускает 6 тыс. т, в 2000 - 1,5 тыс. т., 2002 - 1,5 тыс. т., 2003 - 1,3 тыс. т. До этого сырье беспрерывно поступало от ООО "Новоангарского обогатительного комбината", но в связи с отсутствием должных объемов российский комбинат не смог продолжить поставки.

Важнейшим вопросом остаётся то, почему за 10 лет правительство так и не нашло возможности заключить новые контракты на поставку сырья. Здесь, конечно замешана коррупционная схема, так как сырье покупалось в малых объемах и по завышенным ценам. В 2005 году, когда "проблемность" комбината, вызванная хищническим управлением, становится очевидной, правительство продаёт его казахской компании "АТФ-Инвест". Руководство мотивировало решение о продаже комбината безвыходным финансовым положением и надеждой на то что новый инвестор сумеет вновь запустить комбинат, выплатит долг в 8 млн. долларов и внесет инвестиции на 11 млн. долларов. По условиям инвестиционного конкурса, после продажи предприятия необходимо было сохранить его профиль, увеличить численность рабочих мест и развить местную сырьевую базу. Трудовой коллектив выступал против поспешной продажи комбината и направил письма президенту и премьер-министру с просьбой взять под контроль сделку. Продажа проходила в атмосфере невероятной для такого крупного актива спешке: тендерная комиссия должна была всего лишь в течение месяца оценить предмет торга, что в принципе было невозможно, в связи с большим количеством разных инфраструктурных объектов. Уже позже стало ясно: сделка стала возможной лишь благодаря коррупции и правительство пришедшего после революции 2005 Курманбека Бакиева с самого начала было незаинтересованно в сохранении кыргызской промышленности.

Когда КСК был продан казахским инвесторам за 2,4 миллиона долларов, правительство в целях оказания помощи реструктуризировало кредитную задолженность предприятия на сумму около 8 миллионов долларов. (социальный фонд (30,8 млн. сомов), ОАО "Ошэлектро" (59,6 млн. сомов), ОАО "Кыргызгаз" (8,1 млн сомов), и ОАО "Кыргызалтын" (59,3 млн. сомов) до 2010 года. Временный эффект продажа комбината всё же принесла. С приходом казахского инвестора рабочим были выплачены зарплаты, а к 2009 году выпуск продукции был увеличен до 12 тыс. тонн сурьмы. Смущало лишь то, что долги комбината все так же увеличивались, а казахские собственники продолжали использовать старое оборудование и не проводили никаких работ по восстановлению и ремонту. Но тем не менее было ясно что комбинат вполне жизнеспособен и у него есть будущее.

Параллельно происходит еще одно важное событие, которое сейчас довольно трудно оценить однозначно. В 2006 году, сразу после прихода нового инвестора, в преступном сговоре с казахскими инвесторами, под руководством главного инженера И. Толкуна затапливается шахта Кадамжайского месторождения, признанная "нерентабельной". Она обеспечивала работой до 650 человек, которые впоследствии оказались на улице. И конечно же не за бесплатно. За хорошую службу казахам, И. Толкун получает крупную сумму вознаграждения и довольно большой ежемесячный бонус, за которые он приобрел и оформил на родственников и знакомых ряд недвижимых имуществ в г.Бишкек, Ош и за границей, организовал и передал ряд бизнесов родственникам, жене и детям. Квартиры и помещения в городах сдаются в аренду, а Исаков ежемесячно получает многотысячный стабильный "доход, заработанный им ценой затопа шахты и развала комбината", который оставил без заработка и средств к существованию сотни простых семей. Из простого сельского парня, сына сельского учителя, Исаков Толкун превратился в одного из богатейших людей региона, дети которого учатся и живут в США и Европе, жена владелица частной школы, расположенной в здании в центре города, принадлежащей КСК, но за "безупречную службу" казахским грабителям перешедшего ему. "Нюх вредителя и боязнь ответа перед законом и народом" все эти годы не выдавала в нем богача, заставив втихую распоряжаться незаконно нажитым богатством, но последние события, как умышленный поджог шахты Кадамжайского месторождения 04.02.2021 года, организованный подручным казахских инвесторов Толкун И., и наемниками - специальным администратором Ш.Османовым, его помощниками тоже лицензиатами специального админстрирования Тилек Макашевым, Нурлан Акматовым с целью занижения оценки предприятия, не допущения проверки соответствующих органов и выяснения пригодности шахты к обратной эксплуатации, что выдало бы преступный затоп казахских инвесторов, положил конец нашему терпению.

В целом по месторождению средние содержания металла колеблются от 2.04% до 5.32%. Общие запасы и прогнозные ресурсы составляют 4397.2 тыс. т. руды и 145266 т металла при среднем содержании 3.3%. По мнению авторов отчета, сырьевая база Кадамжайского месторождения остается значительной и надежной. Запасы категорий B+C1 могли бы обеспечить планомерную добычу не менее чем на 15 лет, а разведанные на участке Левобережном по категории C2 с учетом ресурсов P1 - еще на 14 лет. При таких показателях преднамеренный затоп шахты, в целях заметания следов и снижения стоимости комбината устроенный поджог и попытки втихаря вернуть и самим наживиться на нашем горе подкупленных казахскими инвесторами профессиональных мошенников Османова, Макашева и Акматова, ни что иное, как объявление партизанской войны целому государству и нам!

Добыча была приостановлена ради сокращения издержек, так как казахские инвесторы предпочитали завозить более качественное сырье из-за рубежа, а потому работу шахтеров и добычу сырья оплачивать было просто бессмысленно. Однако зачем было затапливать шахту, ставя крест на возможности её дальнейшей эксплуатации? Иначе как вредительством и деверсией это назвать сложно.

Сегодня когда поднимается вопрос о причинных связях банкротства КСК, о не выполнении перед государством обязательств взятых на себя инвестором и его стремлении и попытках вернуть обратно КСК, для дальнейшего разбазаривания активов КСК путем назначения своего человека, подкупленного специального администратора Шерали Османова, нанятых ими команды авантюристов неких Т.Макашева, Н.Акматова, аффилированных с ними иностранных кредиторов, при непосредственном руководстве Исакова Толкуна, его родного брата Исакова Байзака, главного бухгалтера Тажиматовой Алтынай и проплаченных ею несколько дежурных наемников, которая вела и ведет черную бухгалтерию, банковские и бухгалтерские операции КСК, занималась и занимается выводом средств и активов КСК, о преступном сговоре затоплении функционирующей шахты КСК, когда голос народа наконец-то дошел до властей, 4 февраля 2021 года совершен злонамеренный поджог шахты, с целью не допустить проверку шахты. Попасть вглубь шахты можно с нескольких подходов, в том числе и с территории КСК, вход туда возможен только работникам КСК. Самое трагичное, что в этом поджоге погибли 243 голов коз местного жителя, одного из сотрудников охраны стратегического предприятия как КСК. Интересно, что с шахтой КСК с 2006 года, со времени намеренного затопления ничего не случалось и только когда активисты обратились к руководству страны, вдруг произошел пожар. А всем сознательным гражданам уже давно известно кто стоит за его поджогом и кому оно было нужно и выгодно. Из достоверных источников стало известно, что на сегодняшний день, во избежание ответственности и недопущения эксплуатации шахты, которым откроются все преступные умыслы вредителей, со стороны ТОО "K-Antimony" спущена директива замуровать все входы и выходы в шахту, якобы для обеспечения безопасности, в целях исключения выбросов в воздух ядовитых газов и трупного яда. Изначальная цель специального поджога шахты заключалась именно в этом!

Доподлинно известно, что до настоящего времени Исаков Толкун и Тажиматова Алтынай получали и получают дополнительную зарплату – бонус за рьяное служение и представление интересов ТОО "K-Antimony". Итогами же многолетней службы интересам ТОО "K-Antimony" Т.Исакова и А.Тажиматовой является существенное улучшение материального положения и незаконное обогащение за счет нас, за счет кадамжайцев, которые оформлены на родственников и хороших знакомых.

На сегодня уже всем известно, что КСК стал частью большой финансовой махинации и именно с ней (а конкретнее, с невозможность продолжать эти махинации дальше) связанна остановка предприятия. Компания "АТФ-Инвест", которая приобрела КСК в 2005 году, принадлежала крупнейшему частному банку Казахстана, за которым стояла фигуры Мухтара Аблязова и еще одного казахского олигарха, Галымжана Есенова (состояние на 2019 год $545 000 000). Сразу после покупки комбината, "АТФ-Инвест" продала 70% акций КСК ТОО "F-Консалт", переименованного затем в ТОО "K-Antimony". В то же самое время, в промежутке между 2005 и 2006 годами, по такой же схеме "АТФ-Инвест" покупает и перепродаёт российский Хара-Шибирьский сурьмяной комбинат: после его торжественного открытия в 2006 году 49% акций переходит ТОО "F-Консалт" (в последующем ТОО "K-Antimony"). Оставшиеся 51% принадлежат, при этом, ООО "Старательская артель "Степная"", которая входила в состав ООО "Забайкальская сурьма". Затем та же самая "АТФ-Инвест" приобретает 95% ООО "Забайкальская сурьма", тем самым распространяя свое влияние и на ООО "Старательская артель "Степная"". В итоге к 2007 году в руках, связанных между собой компаний "АТФ-Инвест" и "F-Консалт" ("K-Antimony") оказывается два крупных сурьмяных комбината: Кадамжайский и Хара-Шибирьский.

В чем же заключался смысл самой схемы? С 2007 года забайкальская сурьма, добываемая Хара-Шибирьским комбинатом, приобреталась через оффшорные зоны. Руда, содержащая металлическую сурьму, реализовывалась по заниженной цене в 800 долларов за тонну. Покупала её дочерняя структура "Забайкальская сурьма". Затем метал перепродавали за 1700 долларов компании "Technolize FZE", которая была зарегистрирована в городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). Конечным же покупателем сурьмы был… Кадамжайский комбинат. При этом стоимость составляла уже 3000 долларов за тонну. Разумеется, все эти перемещения происходили только на бумаге, по факту же сурьма грузилась в вагоны в Забайкалье и сразу же шла в Кыргызстан.

В данном случае Дубай использовался как налоговый транзит, для манипуляций с налогообложением. В итоге, вместо того чтобы покупать сырье по 800 долларов за тонну, Кадамжайский сурьмяной комбинат покупал его по 3000 долларов. 2200 долларов же с каждой тонны оставались в карманах казахских олигархов. Учитывая резко выросшие объемы производства на КСК, прибыльность этой схемы для "АТФ-Инвест" и аффилированных с ней компаний составляла миллионы долларов в год. Крайними же оставались сами предприятия, которые с каждым годом всё больше и больше грязли в долгах. Само собой, для "снижения издержек", на обоих предприятиях всё это время не оплачивались налоги и даже коммунальные услуги.

Так, к 2012 году долг российского предприятия за 6 лет работы составил 150 миллионов рублей. Деятельностью Хара-Шибирьского сурьмяного комбината заинтересовался Следственный Комитет РФ. К лету 2013 года из успешно работающего Хара-Шибирьского сурьмяного комбината были добыты все финансовые соки, а комбинат фактически стал банкротом. Как выяснилось, даже 800$ за тонну российскому комбинату не выплачивались и задолженность оффшорной компании перед предприятием достигла 700 000$. После прекращение производства руды и наложения запрета на деятельность Хара-Шибирьского комбината, казахские владельцы потеряли любой интерес и к КСК, фактически остановив производства: желания вести деятельность законно и легально у казахских олигархов не было. ТОО "K-Antimony" заработала при афере с нашим комбинатом более 20 млн долларов!

После этих событий и невозможности больше заниматься подобными финансовыми спекуляциями, комбинат фактически остановил работу, оставаясь при этом полностью готовым к производству сурьмы.

Еще одним важным моментом, вызывающим обеспокоенность, является вопрос экологии, а именно сурьмяные хвостохранилища, которые эксплуатируются с 1971 года. Выбросной электролит содержит высокий процент сурьмы, ртути, мышьяка, кадмия и эти элементы уже фиксировались в реке Шахимардан и в подземных водах. Хвостохранилище и отвалы отходов ртутного комбината расположены всего в 750 м от поселка. Ранее, в советские времена, вопросам экологии уделялось должное внимание: хвостохранилища регулярно обследовали технические специалисты, предпринимались шаги по их укреплению. За последние же 30 лет работа в этом направлении прекратилась полностью. Эрозия почвы и выпадение обильных осадков способствуют тому, что вредные отходы и химические реагенты из переполненных соленакопителей попадают в населенные пункты, сады и поля не только Кадамжайского района, но и сопредельных государств.

За время работы на предприятии многие рабочие получили профессиональные заболевания, такие как силикоз легких или сурьмяную интоксикацию, приводящую к психическим и иным опасным заболеваниям. Опять же, если раньше государство могло позволить себе санаторное лечение и дополнительные выплаты работникам вредных производств, то сейчас смешно даже говорить об этом. Те, кто тяжелым трудом зарабатывал себе на жизнь и обеспечивал благосостояние предприятия, ныне оставлены на произвол судьбы. Как стало возможным всё вышеперечисленное, когда одно из крупнейших предприятий страны стало просто разменной монетой в международной мошеннической схеме и по итогу осталось полностью разрушенным? Очень просто: в 2005 году сменилась власть, но не сменилась политика. Кыргызстан, как и прежде, руководствуясь неолиберальными доктринами, концепциями "улучшения инвестиционного климата", помноженными на коррупцию, закрыл глаза на нужды рабочих, на нужды региона, на нужды экономики и общества. Государство не чувствовало себя должным вмешаться, не смотря на то что информация о том, как именно ведёт казахская "АТФ-Инвест" свой бизнес и как управляет комбинатом была полностью известна. НО НАДЕЕМСЯ И ВЕРИМ, ЧТО ВРЕМЕНА ИЗМЕНИЛИСЬ И К ВЛАСТИ ПРИШЛИ НАСТОЯЩИЕ ПАТРИОТЫ И БАТЫРЫ КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА, КОТОРЫЕ РЕАЛЬНО ОСОЗНАЮТ, ЧТО СМЕНИЛАСЬ НЕ ТОЛЬКО ВЛАСТЬ, СМЕНИЛАСЬ ЕЩЕ И ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЦЕЛОМ!

А тем временем, Ш.Османов, Т.Макашев и Н.Акматов, пришедшие после увольнения предыдущего специального администратора М.Манапбаева, организованного братьями Исаковыми, А.Тажиматовой и путем блокировки его действий одним только кредитором КСК - ТОО "Рент Эстейд групп", (единственным учредителем является 1 иностранное лицо БИТТОС ЛОДЖИСТИКС ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД, ДОЛЯ 10 000 руб. (100%), КИПР, 1056, НИКОСИЯ, ДИОС, 4, КВ./ОФИС 403, КИПР,РЕГ. №:НЕ 282672, ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 3 марта 2011г, оффшорная зона - по распространённому мнению, экономистов - существование оффшорных зон является глобальной проблемой. Такие юрисдикции способствуют отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов, как следствие, росту преступности и социальному неравенству), требования которого составляют 59,3% от всех требований кредиторов КСК и аффилированного с владельцем контрольного и основного с 54,83%, 35% пакета акций КСК казахстанского ТОО "K-Antimony" и "Инвестиционный фонд Казахстан" соответственно, продолжают действия направленные сугубо в пользу интересам ТОО "K-Antimony" и самим себе, "защищая" якобы нарушенные права КСК, когда как истинная задача поставленная перед ними - передача КСК обратно во владение ТОО "K-Antimony", или продажа-покупка по заниженной цене аффилированным ими компаниями, которую обеспечат группировка Османова или заключение мирового соглашения на выгодных им условиях, с сохранением своего положения.

Вызывает обоснованные опасения в действенности, в выгодности в пользу государства и простых рабочих, жителей района и заслуживают отдельного пристального внимания правоохранительных органов, действия группировки Ш.Османова, которыми на собрании кредиторов об условиях, сроках и методах проведения специального администрирования озвучены не были, не разъяснены, а Макашев же, торопя участников собрания поспевшим пловом с горячительными напитками и заждавшихся поваров приготовивших праздничное угощение, убедили расписаться на чистых листах, заверив, что все записано на диктофон, что обязательно внесут их речи, предложения и условия, но сделали совершенно обратное. Факты фальсификаций протокола общего собрания кредиторов со стороны специального администратора, путем внесения ложных предложений и требований якобы сказанных со стороны представителя ГНС и других в пользу последнего, были обнаружены при рассмотрении судебных материалов по утверждению его многочисленных противоправных действий. Таким образом, очевидно, что Ш.Османов и его группировка хочет переложить всю ответственность за свои действия на судей.

Статья 55. Реструктуризация должника (Закон о банкротстве КР)

1. Реструктуризация - метод процедуры специального администрирования, который предусматривает создание одного нового или нескольких юридических лиц на базе активов должника для последующей продажи в интересах кредиторов.

2. В случае, если специальный администратор считает целесообразным проведение реструктуризации должника, являющегося юридическим лицом, то он вправе сделать это путем создания одного нового или нескольких новых юридических лиц. При этом в качестве вклада в уставный капитал специальный администратор вносит активы должника по своему усмотрению. Вновь созданное юридическое лицо или лица должны быть в последующем проданы, а вырученные средства направлены на удовлетворение требований кредиторов.

3. Новое юридическое лицо, созданное для целей реструктуризации, может быть учреждено в любой организационной правовой форме, разрешенной законодательством Кыргызской Республики для коммерческих организаций. При учреждении и регистрации нового юридического лица специальный администратор действует в качестве учредителя. Учредительные документы нового юридического лица должны иметь отметку об этом.

4. Новое или новые юридические лица не являются правопреемниками по долгам и активам должника, включая долги по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды, кроме тех долгов и активов, которые были переданы специальным администратором от должника новому или новым юридическим лицам. Долги и активы, которые не передаются специальным администратором новому юридическому лицу, остаются у должника.

Государственные органы, включая судебные органы, и органы местного самоуправления не вправе изымать активы, включая денежные средства, у нового юридического лица для погашения долгов должника.

Действия группировки Ш.Османова в купе с ч., 2, 3, 4 данной статьи только подтверждают их цель - возврат КСК во владение ТОО "K-Antimony" для дальнейшего разбазаривания активов и оставшегося имущества комбината, растянув этот процесс на долгие годы, при этом оставив государство и нас ни с чем, кроме как хороших воспоминаний времен ССР, головной боли для правительства, разбитого предприятия с тоннами ядовитых отходов.

В процессе специального администрирования КСК интересы государства представляет ГНС КР, Социальный фонд КР, УГКНБ по Джалал-Абадской области, ОАО "Ошэлектро" с требованиями в размере 23% от всех требований кредиторов. Действия же представителей самого крупного кредитора от КР представляющий интересы государства Государственной налоговой службы КР оставляет желать лучшего, так как просто напросто бездействуют!

Неужели государство и его органы не могут в рамках закона прекратить продолжающийся уже с 2012 года беспредел на Кадамжайском сурьмяном комбинате??? Неужели все государственные органы-кредиторы не могут объединится и создать комитет кредиторов и выставить свои законные требования по защите прав работников комбината, граждан КР, оплаты нашего многолетнего труда, оплаты налоговых, страховых многомилионных задолженностей, оплатить многомилионные долги за электроносители, отрасль которой в настоящее время в глубоком кризисе, принять меры по защите экологии района, назначить реального болеющего за страну патриота специального администратора, который решил бы этот вопрос в кратчайшие сроки с пользой для государства! Конечно же сможет! Государство в лице Вас, уполномоченных решать такие вопросы граждан, избранных граждан среди нас! Ведь для этого же мы Вас выбирали! Ведь для этого же Вы шли во власть! Ведь самое главное в любой стране это ее ГРАЖДАНЕ! Служба народу!

Требования же только одного иностранного кредитора КСК, ТОО "Рент Эстейд групп", составляют 59,3% от всех требований кредиторов КСК, в общей же сложности требования всех аффилированных иностранных кредиторов КСК составляет 75%.

При таком раскладе сил, группировка Ш.Османова злоупотребляя правами специального администратора опираясь на своих хозяев - чувствуя себя всемогущими, уверенные в том, что в скором времени их усилиями КСК отойдет обратно к ТОО "K-Antimony", в ожидании наживы в противовес основным задачам специального администратора, принятия реальных действий в интересах ВСЕХ КРЕДИТОРОВ и распределения вырученных средств в соответствии с очередностью, развили бурную судебную деятельность по обратному отъему взысканных средств и активов с кредиторов КСК с кыргызской стороны. Пугая уголовным преследованием и превышая полномочия запугивают руководство и бухгалтеров государственных и муниципальных подведомственных органов многомилионными претензиями, признания недействительными договоров и сделок между КСК и другими органами через суд. При этом намеренно не замечая многочисленные факты незаконных, преступных сделок, договоров и диверсий самим должником, - например как незаконная продажа Ферганской базы, площадью более 25 га в г.Фергана, Республики Узбекистан, преступное затопление функционирующей шахты КСК, его поджог с целью заметания следов 04.02.2021 года. Отдельно следует выделить действия группировки Ш.Османова прикрывающегося обязанностями специального администратора, действующих сугубо в интересах ТОО "K-Antimony" и "Инвестиционный фонд Казахстан", пытающихся в целях избежания ответственности, за которые в недалеком будущем придется отвечать, все свои "деяния" легализовать, утвердить и прикрыть посредством судебных актов. Все эти факты свидетельствуют о личной и корпоративной заинтересованности группировки Ш.Османова и ТОО "K-Antimony".

В своих предвыборных поездках уважаемый Садыр Нургожоевич в Баткенскую область, в Кадамжай, вы обещали возродить комбинат, и не только Кадамжайский, но и Айдаркенский ртутный, что придут новые инвесторы с реальными деньгами, что будет работа, что будут деньги, мы Вам поверили, мы ждали. Но приехали непонятные холеные люди с Бишкека, на новых автомобилях, богато одетые, сытые, посмотрели на нас бедных простачков с жалостью и со снисходительностью, провели собрание, зачитали заранее обговоренное с нужными сторонами и людьми готовое решение сначала удовлетворить требования всех иностранных кредиторов, аффилированных с ТОО "K-Antimony", угостили всех пловом, все решили! И не в пользу нас! А это нас не устраивает!

Исходя из всего, уважаемые руководители мы решили обратиться к Вам, с последней надеждой, в последний раз! До это мы тоже обращались с нашими проблемами комбината при каждой власти, к каждому президенту, но результатов от наших обращений не было, было только хуже, ничего не менялось, а нам здесь жить и умирать! После каждого обращения нас вызывали в правоохранительные органы и вели долгие беседы, о том что правильно и не правильно в этой жизни, чтобы отбить желание у каждого обращаться к центральноым властям минуя их! Убедительно настаивали молчать. Что, все делается. Что заживем скоро как в сказке. Но терпения и сил больше нет!

Просим рассмотреть реально и решить раз и навсегда:

Взять на личный контроль возрождения Кадамжайского сурьмяного комбината, приехать с визитом и на месте ознакомиться с бедственным положением дел президента Садыр Нургожоевича и премьер – министра Улукбека Асамидиновича! Создать комиссию для проверки всех фактов нарушений и злоупотреблений с дачей правовой оценки всех ответственных лиц, с полным отстранением от деятельности комбината братьев Исаковых и главного бухгалтера КСК А.Тажиматовой. Принять меры по недопущения противоправных действий со стороны владельцев КСК казахстанского ТОО "K-Antimony" и "Инвестиционный фонд Казахстан" и всех аффилированных к нему юридических, а также физических лиц, Освободить от должности с дачей правовой оценки действиям наемников группировки Ш.Османова, с тщательным контролем деятельности руководства департамента по делам банкротства КР, которые специально заставили уйти предыдущего специального администратора и "отправили удобных людей" с нехорошими намерениями. Назначить профессионального, неподкупного, с чистой репутацией опытного гражданина-патриота специальным администратором КСК, который сумеет решить этот вопрос с максимальной пользой для Кыргызстана, акционеров, работников и кредиторов с кыргызской стороны, Принять все меры, для восстановления и возрождения КСК!

Краткая справка

ООО "Рент Эстейт Групп" зарегистрирована 14 августа 2008 г. регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Руководитель организации: исполняющий обязанности конкурсного управляющего Мусатов Владимир Владимирович. Юридический адрес ООО "Рент Эстейт Групп" - 127411, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 157 строение 9, помещение 92-057.

Основным видом деятельности является "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом", зарегистрировано 17 дополнительных видов деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТ ЭСТЕЙТ ГРУПП" присвоены ИНН 7713659864, ОГРН 1087746978186, ОКПО 87663462.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТ ЭСТЕЙТ ГРУПП" находится в процессе банкротства. Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство 21 сентября 2020 г.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО "Рент Эстейт Групп" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации".

Источник: vb.kg