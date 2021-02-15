За сутки в Кыргызстане произошло 9 пожаров

За сутки в Кыргызстане произошло 9 пожаров.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Всего было задействовано 8 пожарных расчетов.

Так, из 9 пожаров 2 произошли в Бишкеке, в Оше - 1, в Чуйской области – 1, в Джалал-Абадской области – 3, в Баткенской области - 2.

Источник: Кабар