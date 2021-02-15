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В Таласе утонули ребенок и мать, пытавшаяся спасти его

В Таласе утонули ребенок и мать, пытавшаяся спасти его

 В Таласском районе утонул 3-летний мальчик и его мать, сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, вчера, 14 февраля, в 16:56 в пруду села Арал утонул мальчик, 2018 года рождения.

Мать, 1996 года рождения, пыталась спасти своего ребенка и тоже утонула.

До приезда спасателей отряда №101 отец вытащил тело мальчика из воды.

После 4 спасателя вытащили тело утонувшей женщины и передали сотрудникам милиции.

Источник: turmush.kg

           

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