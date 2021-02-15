В Таласе утонули ребенок и мать, пытавшаяся спасти его
В Таласском районе утонул 3-летний мальчик и его мать, сообщает пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, вчера, 14 февраля, в 16:56 в пруду села Арал утонул мальчик, 2018 года рождения.
Мать, 1996 года рождения, пыталась спасти своего ребенка и тоже утонула.
До приезда спасателей отряда №101 отец вытащил тело мальчика из воды.
После 4 спасателя вытащили тело утонувшей женщины и передали сотрудникам милиции.
Источник: turmush.kg
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