Жапаров: Воины-афганцы и сегодня с честью выполняют свой гражданский долг

Воины-афганцы и сегодня с честью выполняют свой гражданский долг

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 15 февраля, направил обращение по случаю Дня вывода советских войск из Афганистана.

Ниже приводим текст обращения:

"Уважаемые участники афганской войны! По традиции, каждый год 15 февраля мы отмечаем День памяти погибших в боях воинов-интернационалистов.

Афганская война длилась 9 лет, 1 месяц и 19 дней. За эти годы Афганистан прошли 620 тысяч военнослужащих Советской армии, в том числе и более семи тысяч кыргызстанцев. За мужество, героизм и отвагу орденами и медалями было награждено более двухсот тысяч военнослужащих, рабочих и служащих. 66 военнослужащих стали Героями Советского Союза, в их числе два наших земляка Сергей Гущин и Юрий Исламов.

Воины-интернационалисты не только воевали, но и восстанавливали Афганистан, обеспечивали продовольствием, медикаментами, строили социальные объекты.

Воины-афганцы и сегодня с честью выполняют свой гражданский долг – вносят вклад в развитие ветеранского движения нашей страны. Они ведут большую работу по оказанию помощи своим боевым товарищам, занимаются патриотической работой, готовят молодое поколение защитников Отечества.

К 32-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана, желаю всем ветеранам-интернационалистам, родным и близким крепкого здоровья, удачи, добра и благополучия".

Источник: vb.kg