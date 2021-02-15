Депутаты горкенеша снова доказали, насколько они далеки от проблем Бишкека

Депутаты горкенеша снова доказали, насколько они далеки от проблем Бишкека

Очередное заседание столичного парламента прошло на прошлой неделе аналогично большинству предыдущих - малоэффективно и с опозданием, еще раз доказывающем насколько народные избранники далеки от многих проблем города.

В повестке дня у депутатов было несколько вопросов, в числе которых изменение структуры мэрии, о градостроительном совете, об охране и использовании объектов историко–культурного наследия и отчет исполняющего тогда обязанности мэра Балбака Тулобаева.

По вопросу использования объектов историко–культурного наследия Балбак Тулобаев сообщил, что мэрия может взять на свой баланс гостиницу "Иссык–Куль". С 2005 года ее никак не могут восстановить.

Но загвоздка, как пояснил чиновник, в том, что в действующем законодательстве не указан уполномоченный орган по выявлению, учету, реставрации, а также по утверждению списков объектов историко–культурного наследия на территории Бишкека. Поэтому проектом постановления предлагалось определить им мэрию столицы, его и приняли в итоге.

Вопрос же касательно гостиницы "Иссык–Куль" депутаты решили не обсуждать.

Без особого энтузиазма они заслушали доклад о проделанной работе и планах на будущее тогда еще временного мэра Балбака Тулобаева. Он сообщил, что в Бишкеке намерены построить два детсада, больницу и школу, а также дома для муниципальных служащих. В грандиозных планах несостоявшегося градоначальника было и возведение рынков внутри Ошского и Орто–Сайского базаров, а также на "Дордое". Это, по словам Тулобаева, должно создать около двух тысяч рабочих мест. В частности чиновники планируют забрать 2 гектара земли у ЗАО "Берекет" на Ошском рынке. Там работает 700 человек. Им уже сказали, чтобы за январь они платили аренду в бюджет города. Для организации торговых мест на указанном участке понадобится примерно два миллиона сомов.

Аналогичный надел, по сообщению чиновника, есть и на рынке "Дордой". Кроме того, заканчивается срок аренды на Орто–Сайском базаре. Таким образом, власти надеются решить конфликт со стихийными торговцами, которые категорически отказываются платить налоги и другие положенные платежи в бюджет государства.

Депутаты поставили крест на многих идеях Тулобаева, мрачно заметив, что на них нет денег. Например, на долевое строительство домов для муниципальных служащих, которое остановилось в далеком 2014 году, выделено всего 5 миллионов сомов.

Также народные избранники посоветовали изменить подход к привлечению инвестиций. Вместо поисков инвесторов для строительства гостиниц, торговых центров, ресторанов, развлекательных комплексов нужно стараться приглашать тех, кто построит социальное жилье, школы и сады.

Кроме того, слуги народа выразили негодование по поводу того, что из–за кадровой чехарды, устроенной Балбаком Тулобаевым, произошел сбой в работе муниципалитета. Сменилось 60–70 процентов кадров, в итоге не выполнялись протокольные поручения. То есть три месяца прошли впустую для города.

Но все–таки отдельные депутаты не считают ситуацию в столице кризисной. А раз так, пришло время подумать о высоком - в очередной раз был поднят вопрос переименования районов столицы. В частности, недавно в республиканском парламенте предложили присвоить одному из районов столицы имя первого секретаря ЦК Компартии Киргизской ССР Турдакуна Усубалиева. Член городского кенеша Таалайбек Сариев спросил у Балбака Тулобаева, хватит ли у него на то политической воли. Тот пообещал заняться этим вопросом прямо завтра. Хорошо, что в тот же день его забрали из мэрии в администрацию президента.

Примечательно, что, когда эта идея прозвучала в первый раз, фонд Турдакуна Усубалиева выступил против. Но, видимо, для депутатов это не аргумент. Вместо того чтобы решать экономические и социальные проблемы, они занимаются тем, что никак не повысит уровень качества жизни людей, которые



Источник: vb.kg