Бакыт Матмусаев назначен главой ГУВД Бишкека

Бакыт Матмусаев назначен главой ГУВД Бишкека

Бакыт Матмусаев назначен начальником ГУВД Бишкека, сообщили 15 февраля АКИpress источники в силовых структурах.

Ранее он руководил СБНОН МВД.

Матмусаев пришел за место Каната Джумагазиева. Последний направлен руководить УВД Иссык-Кульской области.

По предварительным данным, такое решение было озвучено на коллегии МВД 12 февраля.

Источник: kg.akipress.org