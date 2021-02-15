Сооронбай Жээнбеков вернулся в Бишкек

Сооронбай Жээнбеков вернулся в Бишкек

Экс-президент Сооронбай Жээнбеков прилетел в Бишкек на выходных. Информацию подтвердили в его окружении.

Ранее сообщалось, что он 2 февраля с супругой вылетел в Саудовскую Аравию на умру.