В КР 6-7 марта пройдет Всемирный курултай прогрессивных кыргызстанцев
Собрание будет проходить на площадке ZOOM
В республике 6-7 марта пройдет в онлайн-формате Всемирный курултай прогрессивных кыргызстанцев.
Собрание будет проходить на площадке ZOOM c трансляцией в соцсети Facebook.
На курултае будут обсуждаться следующие вопросы:
- правовая и судебная система;
- экономика;
- наука;
- культура;
- история;
- образование;
- политика;
- медицина;
- IT-сфера;
- инновационные пути развития;
- социальная сфера;
- туризм;
- экология;
- природные ресурсы;
- энергетика;
- права человека;
- религия и др.
«Следите за нашими новостями, чтобы быть в курсе событий... Если есть желающие принять участие в курултае в качестве спикера по темам, указанным ниже, пишите в FB», - указано в сообщении.
В мероприятии примут участие как отечественные активные члены гражданского общества, так и кыргызстанцы, проживающие за рубежом.
Источник: vesti.kg
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