В КР 6-7 марта пройдет Всемирный курултай прогрессивных кыргызстанцев

В КР 6-7 марта пройдет Всемирный курултай прогрессивных кыргызстанцев

Собрание будет проходить на площадке ZOOM

В республике 6-7 марта пройдет в онлайн-формате Всемирный курултай прогрессивных кыргызстанцев.

Собрание будет проходить на площадке ZOOM c трансляцией в соцсети Facebook.

На курултае будут обсуждаться следующие вопросы:

- правовая и судебная система;

- экономика;

- наука;

- культура;

- история;

- образование;

- политика;

- медицина;

- IT-сфера;

- инновационные пути развития;

- социальная сфера;

- туризм;

- экология;

- природные ресурсы;

- энергетика;

- права человека;

- религия и др.

«Следите за нашими новостями, чтобы быть в курсе событий... Если есть желающие принять участие в курултае в качестве спикера по темам, указанным ниже, пишите в FB», - указано в сообщении.

В мероприятии примут участие как отечественные активные члены гражданского общества, так и кыргызстанцы, проживающие за рубежом.

Источник: vesti.kg