Новая Конституция положит конец хаотическому правлению – президент

Новая Конституция положит конец хаотическому правлению.

Об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар», говоря о конституционной реформе.

Как отметил президент, критика неизбежна. «Пять пальцев неравны. Но Конституция положит конец хаотическому правлению. Все сегодняшние кадровые беспорядки связаны с действующей Конституцией. Сегодня есть три «силы» – парламент, правительство, президент. Если будет принята новая Конституция, все будет в порядке. В стране есть те, кто не желает порядка. Они пытаются ввести людей в заблуждение, говоря – смотрите что произошло, вот что случилось. Но недостатки неизбежны. Мы стараемся их немедленно устранять. Говорят, что не ошибается лишь тот, кто не работает. Главное – не ошибиться в большой стратегической работе, затрагивающей общие интересы государства. Внутренние мелкие разногласия и кадровые недоработки будут своевременно устранены. Не нужно устраивать трагедию. Даст Бог, весной начнутся большие дела», - сказал Жапаров.

Глава государства также ответил, когда новый проект Основоного закона будет поставлен на всенародное голосование.

«Мы надеемся, что Конституция будет выставлена на голосование 11 апреля, вместе с выборами в местные кенеши. Жогорку Кенеш должен это определить. Мы сможем сэкономить деньги, проведя референдум вместе с местными выборами. В казне лишних денег нет. Референдум и выборы в местные кенеши состоятся в один день», - сообщил президент.

Источник: Кабар