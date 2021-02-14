Садыр Жапаров: Расследование дела Райыма Матраимова будет продолжено

Расследование дела Райыма Матраимова будет продолжено

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня в интервью Кыргызскому национальному информационному агентству «Кабар» рассказал, поставлена ли точка в деле экс-заместителя председателя ГТС Райымбека Матраимова.

Как отметил президент, Райым Матраимов признал себя виновным и в рамках сотрудничества со следствием заплатил более 2 млрд сомов. «Это только один эпизод. Суд наложил штраф в размере 260 тыс. сомов по этому эпизоду. ГКНБ предоставил мне информацию, что направил письма в соседние страны с запросами о его деятельности в Дубае, о банковских счетах и имуществе. Если их ответ придет, расследование дела будет продолжено», - сообщил С.Жапаров.

Поэтому, как отметил глава государства, людям нужно запастись терпением. По его словам, такое дело не закончить за один день.

«Мы также знаем, что есть силы, которые финансируют волнения и настраивают проводить митинги каждое воскресенье. Все под нашим полным контролем. Не поддавайтесь их влиянию», - сказал президент.

Напомним, что 11 февраля Первомайский районный суд Бишкека признал виновным бывшего заместителя председателя Таможенной службы КР Раимбека Матраимова в коррупции. Он был приговорен к штрафу в 260 тыс. сомов.

На процессе стало известно, что обвиняемый пошел на сделку со следствием и признал свою вину. Ранее им был возмещен материальный ущерб в сумме 2 млрд сомов.

Также решением суда был снят арест с имущества обвиняемого и его банковских счетов.

Напомним, что ГКНБ было установлено, что в системе Таможенной службы с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства была организована коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании. В результате данных неправомерных действий бюджету государства был нанесен ущерб в особо крупном размере. Раимбеку Матраимову было предъявлено обвинение, предусмотренного статьей 319 части 1 УК КР (коррупция).

Источник: Кабар