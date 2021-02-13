Первоклассники Бишкека уйдут на каникулы с 15 февраля.
Об этом 24.kg сообщили в управлении образования столичной мэрии.
По его данным, каникулы продляться неделю. «В понедельник, 22 февраля, первоклассники вернутся к учебе», — отметили в управлении.
В Министерстве образования и науки уточнили, что каждый регион сам устанавливает дату дополнительных каникул для первоклассников.
«Учитывая сложную адаптацию первоклассников к социуму, им предоставляются недельные дополнительные каникулы в третьей четверти», — отметили в ведомстве.
Источник: 24.kg
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