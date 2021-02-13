Первоклассники Бишкека уйдут на каникулы с 15 февраля

Первоклассники Бишкека уйдут на каникулы с 15 февраля.

Об этом 24.kg сообщили в управлении образования столичной мэрии.

По его данным, каникулы продляться неделю. «В понедельник, 22 февраля, первоклассники вернутся к учебе», — отметили в управлении.

В Министерстве образования и науки уточнили, что каждый регион сам устанавливает дату дополнительных каникул для первоклассников.

«Учитывая сложную адаптацию первоклассников к социуму, им предоставляются недельные дополнительные каникулы в третьей четверти», — отметили в ведомстве.

Источник: 24.kg